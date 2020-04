El lema de toda buena 'influencer' debería ser "sinceridad ante todo". Y de eso tiene mucho Anita Matamoros. La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha tenido un pequeño problemilla que le ha hecho pasar por quirófano y, lejos de ocultarlo, ha decidido contárselo a su más de medio millón de seguidores. "¿Veis que tengo un lado de la cara paralizado?", preguntaba Anita a sus 'followers' para, seguidamente, explicar el por qué. "Ayer me tuvieron que operar de urgencias porque desde hace muchos años llevo un diente falso. No es un implante, es un diente que va pegado a los de los lados y en muchos sitios, con determinadas luces, se me notaba mogollón", comentaba la instagramer.

Anita tenía cita para quitarse ese "diente falso" y ponerse un implante pero debido a la crisis del coronavirus se la cancelaron. Pero el estar aislados en casa no nos libra de estar a salvo de todo y la hija de Makoke tuvo un pequeño problema doméstico. "Me di un golpe en casa (en el que se le cayó el diente) y me tuvieron que operar de urgencia. Me abrieron, me colocaron el hueso de la muela de juicio y me volvieron a cerrar de nuevo. Llevo como 15 puntos", señaló la 'influencer' que está siguiendo al pie de la letra todos los consejos que le han dado los médicos para la recuperación.

"Sigo teniendo el diente falso pero ya en unos meses, gracias a lo que me han hecho, me colocarán el implante y me olvido porque me estaba chupando la encía, se me estaba oscureciendo y, aunque yo no os lo enseñaba, estaba el asunto muy feo", cuenta Anita.

La hija de Kiko Matamoros ha explicado los motivos que la han llevado a contar este capítulo de su vida: "Lo cuento porque llevo varios días sin decir nada y voy a estar algunos más y, como pienso que es una tontería, lo cuento. No tengo que estar acomplejada y de hecho me río".

Y termina destacando: "Vivan los defectos que son los que nos hacen perfectos".