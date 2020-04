Toñi Moreno, desbordada en su confinamiento a solas como mamá primeriza

La presentadora está desbordada por la soledad del aislamiento con un bebé tan pequeño.

Toñi se ha sincerado sobre sus sentimientos con sus seguidores.

Son días de mucho estrés, bajones y cambios de humor, pero en pleno confinamiento son muchos los que están sacando su mejor cara para utilizar las redes sociales como herramienta para animar a sus seguidores, y así lo hacen los rostros más conocidos. Pero, al fin y al cabo, son humanos y tienen sentimientos, es por eso que Toñi Moreno ha decidido sincerarse con sus 'fans' y confesar que aunque siente estar decepcionándoles, no puede mentir: "Lo estoy llevando fatal, tengo días de bajona total", confesaba, y es que asegura que no sabe en qué día vive y asegura que está llevando fatal lo de estar en casa, "intento llevar una rutina pero me está costando no salir de casa, siempre me ha costado". Una sinceridad necesaria y que sus seguidores han aplaudido.

En su último vídeo para Mtmad, donde cuenta su día a día, ha desvelado los problemas que está teniendo en estos días: "Tengo la sensación de que cuando acabe esto voy a necesitar ayuda", y es que asegura que aunque "soy fuerte, a veces me da vértigo".

mtmad

"Me despierto cada 3 horas", confiesa, aunque alguna que otra noche no duerme más de una hora, no descansa porque su peque Lola está con gases y le está costando dormir por las noches. Ahora 'La vaca Lola' es la banda sonora de su vida, pero en cuanto puede saca tiempo para cuidarse haciendo ejercicio con su entrenador personal y desconectar de sus pensamientos.

Eso sí, se mantiene fuerte y positiva, como siempre, y ver a su pequeña feliz le compensa. ¡Ánimo Toñi!