La modelo se encuentra confinada en su casa de Madrid junto a sus hijos.

Laura Matamoros está pasando la cuarentena en su casa junto a Benji, con quien se ha dado una segunda oportunidad, y su hijo Matías y ha desvelado cómo lo están llevando.

Esta cuarentena está sirviendo, además de para pasar tiempo con los nuestros o conocernos más a nosotros mismos, para conocer como nunca a las 'celebrities'. Ahora estamos descubriendo sus talentos ocultos, sus dotes en la cocina, cómo son en la intimidad, cómo pasan su tiempo libre... Y si algo hacemos todos durante estos días, es llamar a los nuestros todo el tiempo, sobre todo por vídeo llamada, ya que no podemos verlos... ¿Y qué mejor que combinar ambas cosas? Así lo ha hecho Mar Flores. La modelo ha aprovechado para hacer un directo en su cuenta de Instagram y así poder responder a las preguntas de sus seguidores y que la conozcan un poco más, y en una especie de 2 x 1, ha contactado con su sobrina, Laura Matamoros. Así que han podido verse y encima las hemos podido conocer un poco más.

Laura ha contado cómo está viviendo su cuarentena junto a su hijo Matías: "Está asalvajado perdido. Va a hacer dos años y es un terremoto. Me ha venido bien este parón para pasar el mayor tiempo posible con él". “No parabas de trabajar y ese pequeñajo necesita a su mamá”, le respondía su tía.

instagram

Ambas aprovechaban para demostrar su buena relación: "Todo el rato me dicen que nos parecemos mucho, para mi un honor porque eres un cañón", reconocía orgullosa Mar Flores, que no dudaba en deshacerse en halagos para su sobrina: "Eres una persona muy natural, muy sincera, con tus prontos. Y eso no está mal. Te has llevado a todo el mundo al bolsillo con una manera natural porque tú eres así".

Además, ha confesado que se ve reflejada en Laura: "Verte tan joven con un bebé. Ahí me veo reflejada. Yo me quedé embarazada de Carlo con 21 y te digo una cosa, es una experiencia muy bonita porque he salido con él a discotecas, he compartido planes de adultos, y cuando era pequeño tenía tanta energía que saltaba en los charcos".