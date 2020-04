José Antonio Avilés y Ana María Aldón protagonizan un duro enfrentamiento.

La diseñadora ha acusado de falso y mentiroso al periodista.

La visita de José Antonio Avilés a Cabeza de León ha dado mucho de sí. Y es que el periodista aseguró que sus compañeros de la otra isla le habían tratado muy mal. Unas palabras que no han sentado nada bien a Ana María Aldón, que no ha dudado en enfrentarse al comunicador. La diseñadora de moda ha dejado bien claro en la palapa que en ningún momento se le trató diferente a los demás, acusándolo de mentiroso y falso. Eso sí, la cosa no quedó ahí. Y, como era de esperar, el nombre de Rocío Flores ha salido a relucir durante la discusión.

Telecinco

"Eres muy soberbia y lo que haces es intentar manipular lo que pasa aquí", gritó el cordobés a Aldón. "No le des la vuelta, que tú eres la que eres familia y no la has defendido", atacó el periodista a la diseñadora, en referencia a la escasa defensa que la mujer de Ortega Cano le ha brindado a Rocío Flores, gran amiga de Avilés en la isla.



Telecinco

"Asqueroso, no me escupas. A mí no te dirijas más, ni me mires ni me hables", contestó Ana María, muy enfadada por las palabras de José Antonio. "Eres muy falsa y manipuladora", siguió el colaborador de 'Viva la vida'. "La inmadura eres tú que antepones un concurso a tu familia", añadió. "Eres un interesado que lo único que quieres de Rocío es conseguir una entrevista de ella", concluyó Aldón.