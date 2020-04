View this post on Instagram

Welcome home Vidu! 🌈🐻💕 Bienvenido a casa Vidu! Andy y yo queríamos ampliar la familia desde hace tiempo y no nos animábamos a dar el paso, pero el mundo conspira para que siempre te llegue lo que de verdad deseas y ésta mañana nos ha llegado este maravilloso regalo por parte de @LuxuryToyPuppies, que nos escucharon decir en nuestro IG LIVE lo mucho que nos gustaría tener un Pomerania. Ellos son expertos en Caniches, Pomerania y Malteses y sólo trabajan con criaderos nacionales de confianza que cuidan con cariño y en un ambiente familiar a todos los perros. Además nos contaban cómo a causa de la situación actual (incertidumbre, desempleo...) muchos cachorros están quedándose sin gente que se anime a cuidar de ellos y darles un hogar y, como no, se nos ha encogido el corazón. Vidu es un Pomerania toy de padre Ruso y madre Taiwanesa, tiene 2 meses y le acaban de poner su segunda vacuna así que ésta etapa de confinamiento sin salir de casa es perfecta para adaptarnos unos a otros. Gracias @LuxuryToyPuppies por cambiarnos la vida, Vidu va a ser el perro más feliz del barrio, os mantendremos informados!