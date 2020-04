El último enfrentamiento de Bea llegó de la mano de su ex, Rodri, quien supuestamente habría estado tonteando con Adara... y las ex compañeras de 'GH' se sumieron en una batalla pública.

"Una retirada a tiempo es una victoria", declaraba Adara hace unos días en sus redes sociales. Pues ahora es Bea Retamal quien le copia la frase para anunciar que lo deja todo tras su polémica constante: "Una retirada a tiempo es una victoria. No quiero entrar en un bucle que no me va a hacer bien. Cada uno que venda lo que quiera, yo de mis errores aprendí", ha dicho la ex concursante de 'Supervivientes 2020' en su cuenta oficial de Instagram ante la sorpresa de sus seguidores.



Bea ha decidido, tras su agria polémica con Adara, retirarse públicamente y abandonar su canal de Mtmad, donde ha compartido su vida durante los últimos años, tanto cuando estaba con Rodri como tras su ruptura.

Telecinco

El último movimiento de Adara fue un duro ataque a Bea, haciendo referencia al 'Gran Hermano' que compartieron juntas y en el que Bea comenzó su relación con Rodri, y es que asegura que en aquella época Adara ya estaba colada por su chico. "Pero vamos a ver chica... Vamos a ver...¿Tú te piensas que en su momento si yo hubiera querido no hubiera ido a por Rodri y hubiera sacado mis armas de mujer y le hubiera conquistado? ¿Tú has visto tu cara y has visto la mía? Dices tonterías", ha respondido Adara. ¡Qué fuerte!

Aunque se retira, Bea ha dejado claro que "no vamos a dejar de perder el contacto ni voy a dejar de enseñaros mi vida. Voy a seguir con un canal de Youtube. Os hablaré de mi vida, de belleza… Seré la directora de mi contenido. Esto no quiere decir que no vaya a colaborar, a todos nos gusta la televisión pero hay muchas formas de hacerlo. Yo no quiero pisar a nadie ni meterme con nadie".