Conocimos a Desirée Rodríguez cuando participó en 'Gran Hermano 14'. Después de unos años oscuros en los que ha pasado por una situación delicada tanto económica como familiar, resurge de sus cenizas para dar vida a Paca ‘La Piraña‘, la mejor amiga de del icono transexual 'La Veneno' en la nueva serie de Los Javis. Admite que le ha picado el gusanillo de la interpretación y que se está preparando para poder desempeñar nuevos papeles, eso si, de casting nada. Asegura que ella no necesita hacer ninguna prueba porque tiene ese “algo” que muchos quisieran. Confiesa que su condición de transexual le ha hecho sentirse discriminada en muchas ocasiones, pero que ahora camina por la calle cual Beyoncé y ha logrado hacerse así misma. Dejó la tele por voluntad propia hace unos años a sabiendas de que algún día volvería. También porque no soportó ser la “hija de” cuando su padre fue concursante de un reality y cobrara más que ella. Sentencia con que ahora las cosas se harán a su manera y que costará más caro que intervenga en programas.

P: Has interpretado a Paca ‘La Piraña’ en la serie ‘Veneno’, ¿Cómo ha sido la experiencia?

R: La experiencia ha sido maravillosa. Somos muy parecidas: yo en joven y ella en mayor. En la vida real nos hemos compaginado muy bien. Hablamos casi todos los días. No tenemos el mismo acento, pero lo que querían Los Javis es que fuera natural y que representara lo que Paca era a esa edad. A mi solo me ha aportado sensaciones buenas. Todo el mundo de los medios me ha felicitado. Para mi ha sido impresionante.

P: ¿Alguna vez te habías planteado ser actriz?

R: ¿Yo? ¡Qué va! Hice de San José en el colegio de pequeña, pero ya está. Siempre me ha gustado mucho el ‘artisteo’. Cuando me llamaron Los Javis y me dicen que quieren contar conmigo, pensé: “¿Perdona?". Me pensaba que era coña y que no eran ni ellos, yo pensaba que me estaban vacilando.

P: ¿Cómo ha sido trabajar bajo las órdenes de Los Javis?

R: La verdad que ha sido muy fácil. Los Javis son muy cariñosos. Ellos han sido actores y si te tienen que dar una orden es muy distinto a que te lo de un director que ha sido ya directamente director.

P: ¿Cómo ha sido compartir rodaje con un elenco de la talla de Goya Toledo, Lola Dueñas y Pepón Nieto?

R: La primera vez que yo llegué al set hablé a todo el mundo. Hablé con Lola Dueñas y congeniamos muy bien. Cenábamos juntas y nos contábamos como nos iba todo. Ella sabía perfectamente quien era yo. Es una profesional como la copa de un pino y me ayudó mucho, tenía mucha cercanía conmigo. Para mí ha sido muy especial trabajar con ella. También actué con Esther Expósito, que estaba actuando con ella pero no sabía quién era.

P: ¿Cómo te has preparado el papel?

R: Yo no me puse a estudiármelo al completo, me lo leía cuando me estaban maquillando. Ellos lo que querían era la frescura y la naturalidad.

P: El primer episodio de la serie ha tenido mucho éxito, ¿te lo esperabas?

R: Si, me esperaba que tuviera éxito. Pero, por otro lado, al estar en un plataforma pensaba que la gente no lo iba a ver tanto. Pero, ¿Qué pasa? Que a Los Javis les quieren tanto y los están siguiendo tanto porque están demostrando que tienen muchísima creatividad.

P: ¿Qué admirabas de La Veneno? ¿Fue un referente para ti?

R: Muchísimas cosas. Yo tendría seis o siete años y todavía no sabía ni lo que sentía ni nada. Yo me ponía detrás de la puerta del comedor a escondidas para verla. La veía imponente, no como una virgen como dicen en la serie, sino como si fuera una super guerrera. Yo la veía como que no era de verdad, entre el cuerpazo que tenía y una belleza impresionante en la época. Yo no me fijaba en cómo hablaba, eran los gestos, el movimiento, todo. Para mi ha sido un referente. Cuando la conocí no estaba en su mejor momento y para mi fue impresionante conocerla y la admiré todavía más.

P: El otro día en un directo de una red social te achacaban que eras una enchufada, ¿Cómo te sienta esto?

R: (...) Los Javis ya me conocían, ¿Le tienen que hacer un casting a la hermana de Ambrossi para hacer una serie? No, ¿no? Yo enchufada no, porque me he tenido que estudiar mi papel. Todo tiene sus pros y sus contras.

P: ¿Te has sentido alguna vez discriminada por pertenecer al colectivo LGTBI?



R: Si, me he sentido así hasta por mi familia. Pero yo me he hecho a mi misma. Yo lloro cuando me dicen algo mis amigos pero cuando es del exterior no me hace efecto. Yo he ido a entrevistas de trabajo y me han mirado raro la gente o ir por la calle y escuchar cuchicheos. Pero depende también de lo que tú proyectas a los demás. Si vas por la calle y vas insegura y escondida porque no sabes que te puede pasar, pero si llega el punto que te sientes segura y vas por la calle que pareces Beyoncé cambia.

P: ¿Qué consejo le darías a personas que lo están pasando mal por esto?

R: Para todo el mundo es difícil. Nosotros lo tenemos más difícil todavía pero que sigan para delante, que sean felices que no tienen que darle explicaciones a nadie de lo que sienten o dejan de sentir. Cada uno es dueño de lo que hace en su cama. La sexualidad no hace a la persona ni al ser humano. Lo que tienen que hacer es intentar ser la mejor persona y ya está. Ser feliz y punto. Todos tenemos el derecho de ser libres y felices.

P: Cuando saliste de la casa de GH viviste una época oscura. Tuviste problemas económicos y familiares. ¿Ha mejorado la situación?

R: Económicamente sigo igual. En lo familiar no tengo relación con mi familia. Mi relación con mi hermana y mi madre es nula.

P: ¿Te gustaría arreglar esta situación familiar?

R: No, yo no. Estoy muy a gusto. Mi madre es la peor (...) Llevo sin mi madre diez o quince años y acabas asimilándolo. Ni voy a arreglarlo, ni quiero.

P: ¿Te has considerado alguna vez un juguete roto? ¿Por qué te fuiste de la televisión?

R: Yo no me considero un juguete roto porque la que se fue de Telecinco fui yo. Yo cumplí con mis contratos y me fui. Me enfadé también porque habían cogido a mi padre y lo habían metido en un reality y cobraba más que yo. Lo metieron en ‘Campamento de verano' Y me pusieron como si yo fuera ‘la hija de’ ¿perdona? Era una cosa que era flipante.

P: ¿Te volveremos a ver como actriz? ¿Te gustaría?

R: Si, si. Ahora mismo no porque esta la cosa parada y estoy cogiendo la anchura del sillón. Pero claro que si, sigo con mi formación y una vez que pase esto empezaré a moverme para presentarme a más casting.

P: ¿Qué papel te gustaría que te ofrecieran?

R: Drama, quiero mucho drama. Quiero llorar muchísimo, que me tiren por el suelo, que me peguen.

P: Eres el claro ejemplo de que a veces los sueños se cumplen.

R: Siempre me ha gustado la interpretación. En mi vida hay veces que me ha tocado interpretarme a mi misma para que las cosas no me dolieran tanto. También lo de ‘Gran Hermano’ yo dije que iba a entrar el día que se estrenó, que yo tendría 13 años y dije: “Eso me gusta, ahí tengo yo que entrar”. Hay que luchar por lo que se quiere y soñar con fuerza, aunque haya veces que hay que empujarlo un poquito y tarde o temprano pasa. Y cuando llega, llega fuerte.