La joven dio a luz en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado 1 de febrero a las 5 de la mañana.

Alma se ha sincerado con los seguidores de su canal de Mtmad , 'Desde el alma' y les ha contado su experiencia en el parto.

, 'Desde el alma' y les ha contado su experiencia en el parto. El pasado mes de junio, Raquel Bollo confirmaba, en exclusiva para esta revista, que su hija Alma Cortés estaba embarazada de tres meses.

Fue el pasado 1 de febrero cuando Alma Bollo se convirtió en mamá primeriza a sus 20 años junto a su gran amor, Juan José, pero no ha sido hasta ahora cuando ha contado cómo fue su experiencia en el parto. Sus seguidores se lo han pedido mucho, así que ha aprovechado su último vídeo en 'Desde el alma', su canal de Mtmad, para contar cómo lo vivió. "Estando en casa, fui a hacer pis y me di cuenta de que había expulsado el tapón mucoso", explica, "se lo conté a mi cuñada y vino histérica a preparar todo lo que hacía falta. Fuimos al hospital y me dijeron que había fisurado la bolsa, me ingresaron, pero no tenía ninguna contracción, ni dolores... me dijeron que si no daba a luz esa noche, me lo tendrían que inducir".

Y entonces comenzó uno de los días más largos de su vida. Hasta las 10 de la noche no empezó a dilatar y confiesa que "me tuvieron que romper la bolsa, me dolió muchísimo", asegura, "no os quiero mentir, no podía soportar el dolor de las contracciones, pedí la epidural, sentía que me iba a desmayar".

mtmad

"A las 3 de la mañana ya había dilatado completamente pero la niña no bajaba", cuenta Alma, "entré a paritorio a las 5 menos cuarto de la mañana, y a y cuarto ya estaba en el mundo". Y en esta ocasión el dolor quedó en segundo plano: "A la hora de empujar y tenerla no sentí nada".

Aunque el previo fue doloroso, asegura que fue "una experiencia maravillosa que repetiría mil millones de veces".