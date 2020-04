El nuevo pique de Sofía y Gloria Camila: Despelotarse en la red

Cada vez que coinciden en el plató de 'Supervivientes 2020' la tensión entre Gloria Camila y Sofía Suescun crece aún más.

Gloria Camila compartió un sensual 'topless' y ahora Sofía Suescun ha ido más allá a la hora de despelotarse ante sus miles de seguidores.

Hay quien piensa que no se van a llevar bien nunca, y aunque dicen que "nunca digas nunca", cada vez parecen estar más acertados... y es que Sofía Suescun y Gloria Camila parecen haberse convertido en 'archi enemigas'. La tensión entre ambas viene de lejos, pero desde que Sofía se plantó el pijama que Gloria había dejado en casa de Kiko para un vídeo oficial, estalló una guerra de la que no se avista final. Cada vez que se cruzan en un plató de televisión, y más ahora que ambas acuden a 'Supervivientes 2020' a defender a los concursantes (aunque el hermano de Sofía ya salió hace semanas), se enzarzan en una auténtica pelea de gatas.

Se han convertido en rivales hasta sin quererlo, y la última batalla en la que se han visto sumidas ha sido una guerra de desnudos. Sí, como lo lees. Gloria Camila compartía esta misma semana una sensual fotografía en 'topless' que dio mucho de qué hablar, y no precisamente por ella misma, si no porque no tardaron en compararla con Sofía: “Con esas poses, cada vez te pareces más a Sofía Suescun. Tú eres más elegante” o “No hace falta que te hagas estas fotos al estilo de Sofía Suescun. La estás copiando”, eran algunos de los comentarios que le dejaron en la instántanea.

Pues ahora Sofía parece haberse picado y ha ido más allá... ¡Compartiendo un desnudo integral!

Las comparaciones son odiosas, lo único que sabemos es que esta guerra abierta va cada vez a más...