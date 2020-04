Amor asegura que Rodri quiso conquistarla y que es un "seductor nato".

La ex gran hermana ha lanzado un mensaje muy claro a Adara: "Has caído en su juego y has estropeado una relación".

Amor Romeira se ha estrenado en Mtmad hablando para 'Mi momento' sobre uno de los temas más polémicos de las últimas semanas: La ruptura entre Adara y Gianmarco. Ha querido dejar claro que se postula, claramente, del lado del italiano: "No tengo nada personal con Adara pero considero que ha caído en el juego y la trampa de Rodri, se ha dejado seducir y le ha pasado factura", asegura respecto a los rumores de que el causante de la ruptura habría sido Rodri Fuertes, ex novio de Bea Retamal. Pero, ¿por qué sabe tanto de eso? Pues ha desvelado que... "Yo conozco muy bien las dotes de seducción de Rodri, yo también me dejé seducir por él, caí en su juego".

"Ya por 2015, un Rodri anónimo y una Amor Romeira famosa, me escribía muchísimo por la red, cuando él fue a GH a mi su cara me sonaba, pero no me acordaba", cuenta Amor. "En el pleno apogeo de la relación de Rodri y Bea, coincidí con él en una discoteca y le saludé como a un gran hermano más, pero noté un feeling especial con él", asegura.

Aquel día se sacaron una foto juntos y empezaron los rumores sobre un tonteo que haría daño a Bea, así que Amor, en tono de broma (según asegura ella), escribió a Rodri por Instagram, y fue entonces cuando descubrió todos los mensajes antiguos que él le había mandado. ¡Y se quedó en shock!

Desde entonces confiesa que ambos mantuvieron contacto a través de las redes, reaccionando a sus fotos más sexys (los dos), y cuando se hizo pública la ruptura de Bea y Rodri, ella se lo enseñó todo a la joven: "Ayudé a Bea a abrir los ojos y espabilar".

"Creo que Adara ha caído en el juego de Rodrigo, a él le encanta la televisión", asegura Amor, "es un seductor nato". Y ha aprovechado para mandarle un mensaje a Adara: "Has estropeado una relación con un chico que lo ha dejado todo por ti, su país, su familia...". Tiene claro que Rodri solo quiere ser, de nuevo, protagonista de la actualidad. Va a arder Troya...