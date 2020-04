Adara Molinero está viviendo una auténtica guerra con numerosos frentes abiertos.

El último ataque de Adara a Fabio no ha sentado nada bien a sus seguidores, y María Patiño no ha dudado en sacar las garras.

La inesperada (y para muchos aún incomprensible) guerra entre Adara y Violeta Mangriñán está dando mucho de qué hablar, y es que parece que a Adara Molinero no se le paran de abrir frentes: Gianmarco, Maestro Joao, Bea Retamal, Violeta... No tiene respiro. Esta última es comidilla de todos en redes sociales y es que es una guerra que no cesa. Las dos se acusan mutuamente de ser unas “inseguras” y de buscarse la una a la otra para tener minutos de televisión. El último ataque lo dio la propia Adara a Violeta: “Tienes machacado al pobre de tu novio. Solamente hay que ver cómo le hablas, no sé como te soporta. No te dirijas más a mí”.

Y no se ha quedado ahí... “Deja de transformar tu cara en un auténtico monstruo que ni si quiera se te reconoce”, ha criticado Adara a Violeta. La ex tronista lo ha compartido en su cuenta de Instagram y le ha respondido enfadada: “Deja de meterte con lo que os hacemos o nos dejamos de hacer las mujeres porque es patético sabiendo que tú te has hecho lo mismo”.



Pero Adara dio un paso más y decidió mandarle un mensaje por Instagram a Fabio, el novio de Violeta, donde no la dejaba en muy buen lugar: “Dale este mensaje a la friki de tu novia por favor. Aquí la única que tiene problemas psicológicos eres tú que a se sabe lo que haces con la comida. Tú y tu obsesión con estar delgada. Deja de transformar tu cara en un auténtico monstruo que ni siquiera se te reconoce ya, un día de estos tus labios van a reventar como si fueran dos salchichones. Eres tan insegura de ti misma que necesitas retocarte continuamente”.

Unas palabras que no han sentado nada bien a María Patiño, que ha tomado la palabra en ‘Socialité’ para pedirle a Adara que no vuelva a utilizar los trastornos alimenticios como un arma arrojadiza cuando se pelea con alguien: “Te aconsejo que no lo utilices como algo para echarlo en cara”.