es una de las canciones preferidas de María Patiño, y cada vez que el tema suena en los platós de Telecinco, la disfruta como nadie. El programa que conduce, 'Socialité', la ha sorprendido mandándole un mensaje de Manuel Carrasco.

El programa de este domingo de 'Socialité' ha sido, sin duda, uno de los más especiales para María Patiño. La presentadora comenzaba el programa sin imaginarse que recibiría una de las sorpresas más emotivas hasta el momento. Una de las reporteras le lanzaba la cuestión de por qué le gustaba tanto 'No dejes de soñar', la canción de Manuel Carrasco, y ella no dudaba en contarle: "Es la letra... dice frases maravillosas, de pensar en tí, quererte a tí y algo fundamental en esta vida, que es soñar y tener un motivo para levantarte por la mañana".

Asegura que cuando la escucha se viene arriba y no duda en compartirla con todo el mundo: "No quiero pensar en lo que siente Manuel Carrasco cuando me ve cantarla, pero lo hago con todo mi cariño, espero que al menos le saque una sonrisa... Es el himno de mi vida". Y entonces llegaba la gran sorpresa... ¡Han contactado con Manuel Carrasco para mandarle un mensaje a María!

"El mensaje de la canción es muy necesario en estos días, sé de tu cariño y me alegra mucho", confiesa el cantante. "Gracias por tener presente un mensaje tan importante", añade, "es una canción que está bien tenerla presente siempre".

Tras las palabras del cantante, María se ha mostrado de lo más agradecida: "Estoy pensando en todas esas familias que les cuesta pensar en un sueño porque tienen un presente complicado, pero siempre hay un motivo para seguir soñando".