Gianmarco responde a los ataques de Adara: "Yo nunca le he interesado"

está celosa de la relación de Hugo e Ivana. La ruptura de Gianmarco y Adara se ha convertido en una auténtica guerra abierta que no parece ver el final.

El italiano ha hablado de su ruptura, de Rodri y hasta de los supervivientes... y no deja títere con cabeza.

Después de muchos rumores y ataques virtuales, Gianmarco se ha pronunciado sobre su polémica ruptura con Adara. Todo saltó por los aires, al parecer, cuando el italiano descubrió unos mensajes de su chica tonteando con otros chicos, en concreto con Rodri Fuertes, ex de Bea Retamal. Todo un lío, desde luego, así que ahora ha querido conceder una entrevista a 'Viva la vida' para explicarlo todo: "Yo nunca le he interesado", asegura. Pero, ¿considera entonces que Adara no le ha querido? Gianmarco "pienso que sí, pero que le ha durado muy poco porque una persona que de verdad está enamorada, cuando me he ido no se ha preocupado de cómo estaba… Ha hecho cosas que son propias de una persona que no está enamorada", explica. Añade que él intentó despedirse de ella y que Adara le rechazó.

telecinco

Gianmarco ha desvelado que veía cosas "raras" en su relación con Adara y que ha aguantado mucho, como que le pedía borrar vídeos bailando con chicas o cosas parecidas... "No era todo un camino de rosas", ha confesado.

Ha dejado claro que "no me gustan las faltas de respeto" y es lo que le parecieron los mensajes de Adara con Rodri, por eso decidió poner tierra de por medio a su relación. "Cuando empecé la relación le di plena confianza", asegura.

telecinco

"No me gusta discutir ni pelear por tonterías, me gusta disfrutar de lo bonito... si empiezas a ver lo que hace con Rodri, como se pone por Hugo, Ivana...", vamos, que fue un cúmulo de cosas lo que provocó que se marchase y rompiese su relación.

Ha dejado claro que se siente "el segundo plato de Adara", y cree que "solo le interesa ella misma". Lo más fuerte para muchos es que después de todo esto, Adara ha vuelto a compartir en su perfil social de Instagram todas las fotos que archivó en las que parecía con Hugo Sierra... ¿Qué pretende? ¿Luchará por recuperar al padre de su hijo cuando termine 'Supervivientes 2020'?