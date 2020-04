En ‘Viva la vida’ han repasado la vida sentimental, familiar y profesional de Kiko Matamoros para conocerle algo mejor y ha terminado sacando su lado más humano.

El colaborador ha admitido haber cometido muchos errores.

Kiko Matamoros deja ver a los espectadores, constantemente, su lado más duro, pero según muchos de sus compañeros de Telecinco, en el fondo tiene un corazón enorme y sensible. Y precisamente ese lado tan humano lo ha dejado ver este domingo en 'Viva la vida', cuando el programa le ha mostrado un repaso de su vida. Hemos podido descubrir una parte muy escondida del colaborador, que se ha mostrado muy sensible al recordar la figura de su madre: "La echo mucho de menos", ha confesado. Ha asegurado que todos los días se acuerda de ella y ha aprovechado la ocasión para retractarse acerca de algunas declaraciones sobre su padre y su estricta educación, ya que confiesa no le hicieron justicia.

“Tuvo una enfermedad degenerativa y tuvo también metástasis, me acuerdo de ella todos los días de mi vida”, ha confesado, visiblemente emocionado, “tenía la sonrisa más bonita del mundo, era muy generosa”. Él está seguro, como todos, de que ha tenido la mejor madre del mundo.

Ha aprovechado también para hablar de sus hijos, asegurando que mantienen muy buena relación pese a todo lo que han pasado: "Me preocupa su futuro por el momento que estamos viviendo, yo les ayudaré en todo lo que esté en mi mano".

Sobre sus relaciones, el colaborador ha lanzado un duro mensaje para Makoke, su segunda mujer y madre de su hija Ana, y es que ha asegurado que aunque guarda un buen recuerdo de ella, debió haberse separado de ella hace muchos años...