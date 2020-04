Barranco regresa al concurso.

El superviviente deberá seguir las recomendaciones del médico.

El ex tronista de 'Mujeres y Hombre y Viceversa' tuvo que ser evacuado de urgencia hace unos días por un cólico nefrítico. Un evacuación que dejó a sus compañeros, sobre todo a Rocío Flores, totalmente desolados e inquietos por el futuro de Barranco en 'Supervivientes 2020'. De hecho, durante el último 'Conexión Honduras', todos han manifestado las ganas que tenía de que el concursante volviera de nuevo. Pues deseo concedido. El ex de Gloria Camila ha podido regresar por todo lo alto al concurso. Eso sí, deberá seguir todas las recomendaciones médicas para que no le vuelva a suceder lo mismo.

Telecinco

Nada más empezar 'Conexión Honduras', Jordi González, presentador del formato, ha conectado con Barranco para saber cuál era su estado de salud. "Me encuentro mucho mejor y sobre todo quiero dar las gracias a todo el equipo médico del programa que ha estado muy pendiente de mí y no me ha dejado en ningún momento", aseguró Barranco. "El equipo medico está estudiando el caso y son los que determinarán muy pronto si puedes volver a la playa o no", le dijo el presentador.

Telecinco

Finalmente, el ex tronista ha podido volver al concurso sin ningún problema. Eso sí, con una recomendación muy importante que deberá cumplir a rajatabla si quiere que esto no se vuelva a producir. "¿Me prometes que vas a beber mucha agua?", preguntó Jordi al concursante. "Te lo prometo, Jordi. Voy a beber mucha agua", concluyó.