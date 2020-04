Tener una relación en tiempos de millenials parece casi una misión imposible: todo el mundo quiere algo para 'ya', y cuando se consigue... si te he visto no me acuerdo. Por supuesto que esto no es extrapolable a todos, pero desde luego sí que parece ser el caso de Andrea Gasca, ex concursante de 'La isla de las tentaciones'. La joven se ha sincerado sobre sus amores y desamores en su último capítulo para MTMad, donde ha hablado de su primera pareja (con quien tuvo una relación "un poco tortuosa" por su juventud), de las razones por las que no tiene sexo últimamente... ¡y hasta de Ismael!

Mediaset

Ni siquiera la cuarentena la ha servido para echar un poquito de menos a su ex, y es que dice que está en un momento en el que se siente muy bien sola. De hecho, reconoce que ha hablado con varios chicos desde que está soltera a través de las redes sociales... pero ninguno ha conseguido llamarle la atención, ya que termina aburriéndose. Pero igual que es rápida para ilusionarse, también para reponerse de una ruptura: "Yo soy de las que estoy 2 o 3 días y se me pasa. No soy de estar meses y meses con el corazón partido. De hecho, yo creo que nunca me han roto el corazón. Yo no voy a estar llorando un año, ni un mes… ni casi que dos semanas por una persona". Está claro, pero la siguiente imagen dice todo lo contrario:

Mediaset

Vamos, que nosotros sí pensamos que le han roto el corazón aunque no quiera admitirlo (y aunque el luto le haya durado sólo unos días), pero ella ahora parece tener otros problemas, como la falta de sexo: "Soy una persona pasional cuando alguien me gusta bastante. No soy de acostarme con uno cada fin de semana. De hecho, os podría decir nombre, apellido y casi el orden de los chicos con los que he estado. Me tiene que gustar y atraer mucho. ¿Y cuándo fue la última vez que tuve relaciones? Pues casi que el año pasado". ¿CÓOOMO? Pues sí, parece que más de cuatro meses son los que lleva sin catar varón...

Mediaset

Esperamos que ese último 'encuentro' lo haya aprovechado bien, porque ahora en cuarentena le va a resultar complicado tener otro. Eso sí, hablando de relaciones con sus ex, tiene claro con quién puede contar y con quién no: "Con mi primer novio podría quedar para tomar algo sin ningún problema, aunque nunca lo hagamos. Con Ismael cero relación, porque me tiene bloqueada en todas partes, y con Óscar... también puedo quedar. De hecho, igual algún día lo hago", ha dicho con una sonrisa picarona. ¡Uy, que aquí hay tema otra vez...! ¿Será que ya no se acuerda de lo que pasó hace sólo unas semanas?