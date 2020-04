Nueve meses han tenido que pasar para conocer la verdad sobre la salida de Isabel Pantoja de la anterior edición de 'Supervivientes'. Si la organización dijo en su momento que la tonadillera debía abandonar el concurso, a un paso de la final, por problemas de salud, ella va y dice ahora que no, que no se puso mala. Entonces, querida Isabel, ¿por qué lloraste como una niña el día que Carlos Sobera te comunicó tu marcha porque unos análisis habían dado niveles altos y debían repetirlos en España? ¿Puro teatro?

Todo ocurrió tras su concierto en Madrid

Quizás para comprender mucho mejor toda esta polémica tengamos que empezar por la sorprendente confesión que se produjo el día que Isabel dio su concierto en el Wizink Center de Madrid, el pasado 6 de marzo. Tras acabar el espectáculo, la tonadillera recibió en una sala anexa al escenario a varios amigos que querían felicitarla, como Omar Montes -su protegido- y Raquel Salazar. Y en una conversación entre ellos saltó la bomba.

El 'illuminati’, la madre de Noemí Salazar y la tonadillera empezaron a hablar de los realities: "Tenía que haber ganado mi hijo ('GH DÚO') igual que tenía que haber ganado yo ('Supervivientes')…", comenta Isabel en ese momento, tal y como se ve en el vídeo de la conversación publicado en Instagram por Noemí Salazar. "Te regaló el maletín porque se puso mala, si no, es suyo…", apostilla entonces Raquel dirigiéndose a Omar. Y justo ahí salta la Pantoja y suelta la sorpresa: "Que no, que no me puse mala…". ¿Perdón? ¿Cómo que no te pusiste mala, Isabel?

"Valores elevados"

¿No fuiste tú, Isabel, la que estuvo unos días aislada del grupo de concursantes porque no te encontrabas bien? ¿No fue a ti a quién se dirigió el presentador de los debates para decirte que "el incumplimiento de la dieta ha elevado algunos valores que han obligado a cambiar el tratamiento, y los cambios de alimentación pertinentes y el nuevo tratamiento hacen incompatibles tu permanencia en el concurso…"?

Cuando llegó a España, jamás se volvió a hablar del tema. En ningún plató se le preguntó, y cuando algún reportero la paró por la calle para sacarle algo de su estado de salud, Isabel se limitó a decir que "lo habían cogido a tiempo". Ahora esa versión ha cambiado. Y no lo ha contado nadie, lo ha hecho la propia tonadillera...

Alejada de los suyos

Isabel, igual que el resto de españoles, ahora está pasando estos días de cuarentena encerrada en su casa, concretamente en Cantora. Allí está sola (y "asustada", dice) con su madre, doña Ana, que tiene 88 años y está muy delicada de salud. En un principio, la tonadillera invitó a Kiko y su familia a pasar la cuarentena en la finca, pero él rechazó el ofrecimiento porque Irene tiene que cuidar de su padre, que está enfermo y acaba de enviudar. Chabelita tampoco está con ella, pese a la reconciliación: está en El Puerto de Santa María con Asraf y el pequeño Albertito.