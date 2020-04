Nuestro encuentro con el actor se produjo semanas antes de la cuarentena. Un Stany tan profesional como simpático nos habló de su vida personal y sus proyectos laborales. Tras las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno, quisimos volver a ponernos en contacto con el actor de 'El Príncipe' para que, además, nos cuente cómo viven él y su familia este encierro.



¿Qué tal estás?

Por suerte, mi familia y yo estamos bien, por lo menos, de momento. Nos estamos cuidando mucho.

¿Cómo llevas el confinamiento?

Bien, también. Es muy importante protegerse, por uno mismo y por los demás. Vivimos algo sin precedentes. Es la batalla ciudadana más sencilla que hemos librado, no hay que ir a combatir ni matar a nadie para ganar, sólo hay que quedarse en casa. Necesitamos un poco de sacrificio, organización y paciencia.

¿Dónde te ha pillado?

Nos pilló justo a la vuelta de un viaje a Francia. Volvimos a España pasando por Málaga, donde solemos estar mucho tiempo, y tuvimos que quedarnos. Ojalá pronto todo vuelva a la normalidad.

Sobrellevas la situación dedicándote a…

Con calma. Juego con mi niño y trabajo en mis proyectos de producción de cine. Por suerte, la casa donde estoy tiene un jardín bastante descuidado (risas), así que por la tarde me pongo el sombrero y los guantes, y a cultivarlo. Para mí es una mezcla de meditación y gimnasio.



Parte de tu familia está fuera…

Todos los días hablo con los míos, y están bien. La situación en París (donde él nació) es preocupante también y, de momento, en Cayena, en la Guayana Francesa (de donde es originario su padre), parece que lo tienen bastante controlado. A ver…

Tú estás asentado en España, ¿no?

Madrid es mi base y la de mi familia desde que rodé 'Águila Roja. La película', en 2011. Desde entonces me persiguen los papeles de malo, y no sé por qué. Claro que hacer de Khaled en una serie de tanto éxito como 'El Príncipe', en 2014… Pero trabajo donde me llamen: el año pasado grabé en Francia la serie 'Missions' y una película para televisión. Mi niño se siente madrileño también.

¿Cuántos hijos tienes?

Uno (Akilles Léo), de casi seis años. He vivido en muchos sitios del mundo, pero aquí me siento como en casa, y el amor es recíproco. Me gusta mucho el sentido que se tiene de la familia.

Eres muy familiar, y hasta la fecha estabas con la obra ‘La herencia’. ¿Qué te gustaría legar a tu niño?

El amor al trabajo y la perseverancia, que hay que luchar para que te salgan las cosas y no esperar a que te lluevan del cielo.

¿Cuál fue tu herencia?

El derecho a soñar. En mi familia ha habido momentos de opulencia y otros de decadencia. Mis padres han crecido en los dos mundos y siempre me dijeron que tenía que pensar que todo es posible, que no hay que limitarse ni conformarse.

Y ser actor era tu sueño.

Estudié Comercio Internacional, pero a los 26 o 27 (ahora tiene 44) decidí perseguir mi sueño de ser actor. Hasta entonces no tuve la valentía de decírselo a mis padres. Y había que prepararse bien…

Tu hijo tiene muchas papeletas para seguir tus pasos.

Sí. De bebé estuvo en el set de 'El Príncipe', ahora los ensayos de la obra… Además, mi mujer (Dolores Chaplin, nieta del mítico Charlot) también es actriz. El niño vive en un ambiente muy creativo, pero le apoyaremos en lo que quiera ser.

¿Te gustaría volver a ser padre?

Sí, pero mi mujer y yo no vemos el momento, y el reloj biológico está ahí. Hemos valorado la opción de adoptar.

Con Dolores tienes más proyectos...

Vamos a producir un documental sobre la herencia gitana de Charles Chaplin. Estamos en busca de financiación y lo dirigirá Carmen, la hermana de Dolores. Además, preparamos la película 'Sisco', una falsa ficción ambientada en la Guayana Francesa, con actores españoles como Carlos Bardem y Arly Jover. Un policíaco sobre el tráfico de coca entre América y Europa. Yo seré el protagonista, un policía corrupto y sádico, además de codirector, guionista y productor.

¿Algo más entre manos?

Voy a distribuir un producto típico de mi tierra, una salsa picante llamada Toco. Porque la pimienta de Cayena es originaria de allí… A lo mejor me dan papeles de malo por darle el picante… (risas).

Más que picante, seductor.

¿Seductor yo? No, sólo soy educado. La gente, que me conoce de la tele, me da cariño. Me hace gracia cuando me cruzo con un grupo de mujeres. Y ellos también me piden fotos, pero ponen la excusa de que es para su esposa o su novia.

Como tu idolatrado Omar Sharif.

Él es el ejemplo de que con rasgos distintos se puede hacer de europeo y romper los estereotipos. ¡El mundo cambió!

Hasta la pandemia, ¿qué hacías en tu tiempo libre?

Cuidar a mi familia, jugar al tenis y conducir. Cuando conduzco, medito. Pero no tengo coche, viviendo en una ciudad… Si lo necesito, lo alquilo.

