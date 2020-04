View this post on Instagram

Mes amours c’est le début d’une nouvelle histoire qui commence pour nous deux, je suis très heureuse en fin de pouvoir partager avec vous tous mes sentiments, j’ai besoin de vous dans cette nouvelle étape de ma vie. Je vous aimes très fort et bientôt inchallah on pourras donner tout l’amour qu’on a notre petit bebe ❤️ . Mis amores Es el comienzo de una nueva etapa para nosotros, estoy tan feliz de poder compartir todos mis sentimientos con vosotros, os necesito más que nunca, gracias por estar aquí y tenemos muchas ganas de poder dar todo el amor que tenemos a nuestro bebe ❤️