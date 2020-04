Sí, sabemos que la cuarentena nos está afectando a todos los niveles, tanto el físico como el mental, y es que en muchos casos el aburrimiento nos lleva a cometer "crímenes" como comer por gula (y nunca nos da por masticar zanahorias, la verdad) o tirarnos horas, y horas, y horas tumbados en el sofá viendo películas y series rezando por que este confinamiento pase lo más rápido posible. Al menos, quien lo esté pasando en pareja tiene entretenimiento, tanto para lo malo (como Steisy y su novio) como para lo bueno, y es que al menos las risas están aseguradas, como en el caso de Violeta Mangriñán y Fabio.

La pareja se ha reciclado en su canal de MTMad y ahora que no pueden salir, le muestran al mundo su día a día... y lo último que se les ha ocurrido ha sido el 'challenge' de maquillarse el uno al otro. A Violeta no se le ha dado mal, ya que está acostumbrada a maquillarse a sí misma, pero la labor de Fabio... la vamos a dejar por aquí para que valoréis, porque no tiene desperdicio:

Mediaset

Las comparaciones son odiosas, pero es que a ella se le ha dado mucho mejor, aunque no acabamos de ver a Fabio maquillado. ¡Le preferimos al natural!

Mediaset

Eso sí, si ha habido un momento en el que nos hemos podido reír, ha sido en el que Violeta le ha hecho el 'pack' completo a su novio ¡transformándole en Paris Hilton!

Mediaset

Mediaset

Y claro, Violeta tampoco se ha podido resistir y se ha convertido en su novio por unos minutos, aunque esperamos que eso de tocarse la 'huevera' con tanto ahínco no lo haga Fabio con frecuencia. ¡Qué horror!