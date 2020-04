Casarse siempre es una buena noticia que dar, y es que es el culmen del amor entre dos personas en forma de fiesta, como la que también nos acaban de anunciar Isa Pantoja y Asraf. Aunque a todos nos gusta una buena boda, el problema realmente viene para los novios, ya que ponerse de acuerdo siempre es una lucha constante de tira y afloja... y esto lo personifican perfectamente Steisy y su novio, Pablo Pisa. Los jóvenes están teniendo una cuarentena algo movidita entre risas y peleas varias, y ahora han aprovechado el buen momento que están viviendo para hablar de una boda... que no sabemos si llegará a celebrarse.

Mediaset

De hecho, no se han puesto de acuerdo ni en el sitio: ella quiere por la iglesia en Granada, y él prefiere por lo civil: "Yo me tengo que casar ante los ojos de Dios. Una iglesia es tradicional, muy español y muy andaluz. Y yo me voy a casar donde se casó Estrella Morente, en La Virgen de las Angustias (Granada), en ese salón, con un vestido apretado, con volantes, bien flamenco… no como tú, que te quieres casar en un césped", le reprochaba a Pablo, que respondía: "Bueno, para no discutir, creo que no deberíamos casarnos ni en Madrid ni en Granada. En un acantilado, un bosque…".

Una idea que tampoco convencía a Steisy, aunque sí parecen querer lo mismo, una boda a lo grande y a todo trapo: "Si no me caso por la iglesia, en una playa. Con un hotel en el que podamos estar 2 o 3 días con los invitados. Yo no quiero casarme en un bosque e irme a mi casa".

Mediaset

"Yo me quiero casar en un sitio descalzo, en contacto con la tierra, en una islita de estas que nadie conoce, que lleguemos tú y yo en helicóptero o en barco. Una boda que se salga de lo tradicional, eso tiene que ser una fiesta", decía Pablo... pero aquí a Steisy se le empezó a ir la olla...

"Va a ser una fiesta, pero yo quiero un día en el que no puedan estar ni los mayores ni los menores, un desfase, como un cuarto oscuro". ¿Un cuarto oscuro? ¿Echando a gente en mitad de la noche? A Pablo no parecía convencerle la idea, pero ella sigue en sus trece: "Oye, se les puede decir que no pueden estar porque ahí va a llover de todo, como en la Copera de Granada. Yo quiero una noche de fiesta para la juventud, y eso no lo puedo hacer con tu padre y con tu madre porque no voy a llegar yo en tanga y pezoneras o mis amigas de repente sacándose las tetas, porque van a decir que qué clase de gentuza hemos llevado. Yo quiero una fiesta para los de nuestra edad, con una tarta de marihuana, por ejemplo". Vamos, que los invitados que se preparen, que va a salir hasta en los periódicos, aunque no sabemos si en eventos destacados o en sucesos...

Mediaset

Tampoco se han puesto de acuerdo en los modelitos: ella quiere varios... y también que Pablo vaya de blanco, pero ni de broma: "¿De blanco? Pero eso va a parecer una boda de lesbianas, yo de blanco con el pelo largo. Yo no quiero eso", se ha negado el joven, así que ella se ha negado también a tener un hijo antes de casarse: "Yo no voy a tener un hijo antes de casarme, porque la que pare y engorda soy yo, y no voy a ir con una faja sin poder ponerme luego de gogó. Que esto ya me lo conozco yo: llega el niño, luego el bautizo, luego la comunión… y al final nos casamos viejos y gordos. No quiero".

La luna de miel, también a todo trapo

Donde sí ha habido acuerdo es en la hipotética luna de miel: "Yo no quiero nada de cultura. Me gusta mucho ver sitios, pero necesito algo exótico", ha dicho Steisy, y por él genial: "un mesecito a todo trapo por África, con hotelazos y un montón de safaris guays... o también podemos ir dos semanas a un sitio y dos a otro". Vamos, que calculando por lo bajo, a Pablo le ha salido un presupuesto de unos 3 millones de euros... ¡Calderilla!

Mediaset

Los invitados famosos

¿Y hay lista de invitados de la tele? Por supuesto, y Steisy los ha enumerado a todos: "Noel Bayarri, Lola Ortiz, Suso, Cristian ATM, el Maestro Joao, Aless Gibaja, Yasmina, Dakota, Oto Vans, Amor Romeira, Bea la Naranjita, José Antonio Avilés... a Paco de mi edición de ‘Supervivientes’, a Mila Ximénez...". Vamos, que vayan preparando la cartera para el regalo...