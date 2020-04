Amaia Montero sorprende a sus fans retirándose de la vida pública.

La artista afirma que necesita curarse.

La cantante Amaia Montero ha tomado una dura decisión que ha sorprendido a todos. La vasca ha decidido retirarse por un tiempo de la vida pública y de las redes sociales. La principal razón podría ser porque no soporta las críticas injustificadas de los haters de internet, pero nadie sabe con exactitud qué le pasa. Desde luego, tras ver sus comentarios en su Instagram, Amaia no quiere soportar más presión y sólo desea vivir tranquila.

Pero aunque Amaia ya ha protagonizado varias 'espantás' anteriormente, esta ha dejado preocupados a sus fans. Y es que ya hace unos días, la cantante canceló un directo en su perfil de Instagram porque según ella misma no se encontraba "bien físicamente para hacerlo".

Sin embargo, esta despedida ha sido provocada por la publicación con motivo del Día del Beso de una fotografía de ella con su perro Pop fallecido el pasado verano. La mayoría de los fans aplaudieron la tierna imagen, pero hubo alguien que pidió a la cantante imágenes suyas más actuales.

Algo no debió sentar bien a Amaia porque contestó de una manera un tanto sorprendente: "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... me como a besos y abrazos a mi amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me de la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan...ya sabes...y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué".

La persona que hizo el comentario quiso aclarar que la adoraba y pidió disculpas, que su comentario no fue con mala intención. Sin embargo, Amaia, lejos de restar importancia, siguió: "No... realmente no entiendes cómo me siento...no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un por qué...he sufrido muchísimo cuando yo vea".



Instagram

Pero lo que no se esperaban los fans de Amaia es que hiciera la siguiente declaración: "Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí lo tengo clarísimo al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... ahora sólo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco".

Después de que la cantante tomara esta decisión, muchos de sus fans han decidido darle ánimos y apoyarla bajo el hashtag #EnLosZapatosDeAmaia.



Pero ¿qué le pasa a Amaia? ¿Por qué necesita curarse? Nadie hasta ahora ha sabido aclararlo, pero sea como sea, le deseamos una pronta recuperación.

¡Ánimo Amaia!