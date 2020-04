Luis Fonsi cumple años y te contamos sus secretos

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, ese es el verdadero nombre de Luis Fonsi y que muchos no conocen si no son sus verdaderos fans. Y es que a pesar de lo complicado de recordar de su nombre, él es un tío de lo más sencillo: cumple años el 15 de abril, y es que Aries tenía que ser: es puro fuego, pero también de personalidad relajada, muy positiva y muy humana.

Sin embargo, este año los tendrá que celebrar ‘encerrado’ en su mansión de Miami. Un casoplón pagado, por cierto, con el dinero amasado como rey del reguetón, estilo en el que ha triunfado tanto que algunos han olvidado que lo suyo era la balada romántica (¿quién no recuerda aquel famoso 'No me doy por vencido'?). Es lo que tiene saber de música, que uno domina ‘todos los palos’. Y es que no sólo imitaba a sus cantantes favoritos de niño, sino que se formó en la Florida State University School of Music.

Ahora, sin embargo, se puede permitir cantar con los grandes, y ya ha hecho canciones con Demi Lovato u Ozuna, para los más millenials, o Juan Luis Guerra, que nunca pasa de moda.

Con una española

Tras divorciarse en 2008 de la actriz puertorriqueña Adamari López, la vida le volvió a sonreir en el amor y rehizo su vida con la modelo cordobesa Águeda López. Se casaron en 2014.

Sus niños, como él

Mikaela (8), la mayor, ha heredado su gusto por la música, y su orgulloso padre la ha mostrado en redes cantando. También presume en su Instagram de cuánto se le parece Rocco, de 3 años, y lo cierto es que son como dos gotas de agua viéndoles en sus redes...