José Antonio Avilés protagonizada un nuevo amago de abandono.

Carlos Sobera le ha dedicado unas duras palabras al periodista.

No es la primera que el periodista recibe una reprimenda por parte de un presentador en 'Supervivientes 2020'. Y es que el colaborador de 'Viva la vida' ha protagonizado en el último 'Tierra de nadie' un nuevo amago de abandono tras saber que pasaría un tiempo atado con Elena Rodríguez, su enemiga número uno en el concurso. Una actitud que no ha gustado nada a Carlos Sobera, que no ha dudado en tener unas palabras, muy serias, con el comunicador para que no dejará el reality. Veremos si esta reprimenda sirve para que el televisivo periodista tome otra actitud.

Telecinco

"Rara vez me pongo serio pero quiero que me escuches", dijo Sobera a José Antonio tras su nuevo intento de abandono. "Nadie puede tomar la decisión unilateral de no participar en las reglas que pone el programa. Tú eres profesional de la televisión y sabes que no podemos saltarnos esas reglas", añadió. "No puedes ponerte en una posición de superioridad, es una situación que no te gusta pero que estás obligado a hacer. Puedes abandonar pero asumiendo las consecuencias, que son duras", aseguró duramente el presentador de televisión al periodista.

Telecinco

"Me he llevado una hostia de realidad esta noche", se defendió Avilés. "Eres un tío de pies a cabeza, eres un profesional del medio, llevas semanas aguantando como un campeón, con tus momentos folclóricos, más emocionales… Tienes que tomarte esto como un concurso, y tienes la gran oportunidad de superarte a ti mismo, superar tus miedos y superar tus límites", concluyó el presentador de 'First Dates'.