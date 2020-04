Estela Grande reconoce que echa de menos a Diego Matamoros.

Y sobre Marco Ferri: “Ahora mismo no estoy nada receptiva al amor ”.

Los efectos secundarios del encierro por el coronavirus son inescrutables y cada persona sufre unos distintos según su situación personal. Por ejemplo, a Estela Grande, a pesar de que está viviendo estos días con unas amigas y reconoce que están todo el día de cachondeo, la cuarentena le está sirviendo para reflexionar sobre sus sentimientos. Así que en cuanto Mario Angulo, de Mtmad, ha rascado un poquito durante una videollamada con ella, la ex concursante de 'GH VIP' ha abierto las puertas de su corazón de par en par y se ha sincerado como nunca antes. Y cómo no en la conversación ha salido Diego Matamoros y también Marco Ferri, su nuevo pretendiente.

Mario Angulo se puso las pilas para ejercer de psicólogo casero y, ya de paso, de celestino. Estela Grande no pudo menos que reconocer que piensa en Diego Matamoros que se recupera solo en su casa del contagio por coronavirus. “Claro que echo de menos a Diego y encima sé que está malito. Pienso mucho en él. Me he puesto en contacto con él para preocuparme por cómo estaba”, reconocía la joven.

Sin embargo, a pesar de ese acercamiento, parece que la posible reconciliación entre el matrimonio aún no va a llegar. “Creo que todavía tengo mucho trabajo interno para intentar calmar esa rabia que tengo”, reconocía una emocionada Estela que también confesaba que al final las conversaciones de estos días entre ambos terminaban con ella enfadada.

Y aunque Mario Angulo le instaba a perdonar y dar un paso más, ella desvelaba el motivo por el que no lo hacía. “Aún no estoy preparada para tener esa conversación pendiente. Más sincera no puedo ser. Siempre he sido muy de perdonar, pero esta vez no sé qué me está pasando que nunca me había durado tanto un enfado”, reconocía.

Y entre confesión y confesión, Estela Grande se ponía nostálgica. “Hemos tenido una relación de pareja siempre muy bonita siempre como apoyo fundamental el uno en el otro”, contaba. Así que mucho echar de menos, mucho amor aún entre ambos pero parece que Estela aún necesita un poco más de tiempo. Pero ojo que en ese tiempo su nuevo pretendiente, el italiano Marco Ferri podría robarle a Diego Matamoros la oportunidad de recuperar a su chica.



Oye pues ni por esas. A Estela le halagan mucho los piropos del italiano pero no está ella aún para romances. “Marco Ferri me pareció gracioso. Ahora mismo no estoy nada receptiva al amor, seguro que es super majo pero ahora lo último que tengo en la cabeza es andar tonteando”, dijo. Pues sí, más sincera imposible.

Pero al margen de sus asuntos sentimentales, Estela Grande ha hecho otra confesión muy interesante y es que sus padres son dos de los miles de sanitarios que a diario luchan contra el coronavirus. “Mi madre está con el SAMUR en IFEMA y mi padre trabaja en un hospital en Madrid así que están los dos en el ojo del huracán. Me emociono por ellos porque son unos valientes y estoy súper orgullosa de ellos”, contaba muy emocionada.