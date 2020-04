View this post on Instagram

Estar en soledad en mi caso me está haciendo revisitar mi pasado, mi interior, mis dudas y mis errores. De hecho tengo un tatuaje que me hice para simbolizar eso precisamente, tener presente el pasado para poder avanzar en el futuro y eso es precisamente una meta que quiero alcanzar, al final se trata de ser feliz y sobre todo ser bueno con uno mismo y con los demás, aprender y reaprender lo andado. El tiempo da una perspectiva muy sabia, da una perspectiva única e incluso irónica, te das cuenta de todo. Ya solo está en nosotros no volver a tropezar en la misma piedra o querer reconstruir cimientos de paja en verdaderas columnas de hormigón. Ahí os dejo mi reflexión 😘😘