Si a Lydia Lozano le llegan a decir hace sólo unas semanas que iba a estar un mes encerrada en casa y viendo 'Sálvame' por la tele, probablemente se habría reído muy fuerte, pero a veces la realidad supera la ficción, y es lo que ha hecho durante 36 días. El confinamiento por la crisis del coronavirus llevó a toda España a estar metida en casa, y los colaboradores de 'Sálvame' no han sido menos. De hecho, Lydia Lozano, junto a Belén Esteban, fue de las primeras en encerrarse para no volver a salir, pero tras más de un mes... ¡ha vuelto a salir a la calle para regresar a su trabajo en 'Sálvame'! Y como una auténtica estrella: seguida por cámaras y fotógrafos desde la puerta de su casa hasta Telecinco.

La colaboradora ha pasado todos estos días muerta de miedo: primero por ella, porque pensaba que podía tener síntomas del coronavirus; también por su madre, que está delicada de salud, y luego por Charlie: "Me ha costado mucho salir porque soy aprensiva, porque convivo con una persona que vive con una serie de cosas...", y se ha sincerado tras entrar emocionadísima: "He llorado mogollón".

Lydia no ha ocultado que ha echado mucho de menos el trabajo, y estaba deseando volver: "Yo os veía que vosotros no estabais mal, que os reíais... fíjate que me he reído hasta con Matamoros", pero ha reconocido que salir ha sido muy impresionante: "Salir impresiona muchísimo. Y vosotros sabéis que soy muy escrupulosa, que no me gusta ni que toquen mi vaso. De hecho, me acabo de tocar la cara y estoy como 'que me traigan gel ya'", ha afirmado.

"He perdido a mucha gente. A tres personas muy cercanas", ha confesado la colaboradora muy seria también, pero no todo ha sido malo: "He dormido que te mueres. Aunque estás preocupada, desconectas mucho del estrés del programa. Y he leído mucho. Pero me ponía una hora para dormir porque dije que mi casa no iba a ser un after-hours". De momento, parece que eso ha pasado, y ahora lo que toca es volver a acostumbrarse a volver a la vida normal, aunque siempre con medidas de higiene y manteniendo la distancia social. ¡Bienvenida!