La cuarentena por el coronavirus no está siendo precisamente una época idílica: mucha gente ha fallecido y los familiares, por miedo al contagio, no pueden despedirse de ellos. Es una de las notas más tristes de estos tiempos que nos tocan vivir, y de esto sabe bastante Fonsi Nieto. El DJ ha vivido estos días un auténtico calvario, ya que ha visto fallecer, en tan sólo dos semanas, a su abuela y a su padre. Y aunque los fallecimientos han sido por causas ajenas al coronavirus, tampoco ha podido despedirse de ellos al no saberse si tenían la enfermedad y podían ser asintomáticos (y, con ellos, foco de contagio).

Según revelaba Fonsi en sus redes sociales, su abuela fallecía a los 102 años por causas naturales, mientras que su padre lo ha hecho por una derrame gastrointestinal al llevar años luchando contra una úlcera en el tracto digestivo que, finalmente, se le ha complicado. Pero a pesar de su mal momento, el DJ ha sacado fuerzas para unirse a los proyectos de recaudación de fondos igual que han hecho otros tantos famosos, y él lo ha hecho de la mejor manera que sabe: con música.

La canción que ha creado junto a Clippers Sounds se llama 'We are the universe', que ya cuenta incluso con videoclip, y donará el 100% de los beneficios que produzca a la Cruz Roja (compras, descargas y derechos de autor) para luchar contra el coronavirus. De esta forma, se ha unido así a la iniciativa 'Nuestra mejor victoria' creada por Pau Gasol y Rafa Nadal.

"Yo siempre he sido bastante solidario y he colaborado con varias fundaciones y cuando ha surgido todo esto me he preguntado que de que forma puedo ayudar. Así que se me ocurrió hacer una canción y donar el 100% de todo lo que se recaude en cualquier plataforma a una fundación, y cual mejor que la Cruz Roja", ha dicho muy orgulloso.