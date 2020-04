View this post on Instagram

Sentí la necesidad de escribir esta carta con la esperanza de alegrar y dar fuerza a quienes más la necesitan. • Estar en casa no es tarea fácil, pero ponte en la piel de quienes por salud no pueden estar en casa, además están luchando contra todo esto solos... (sin sus familiares cerca) • Me da miedo ir al supermercado, pasear al perro, pero no me quiero mi imaginar tener que estar en medio de todo este caos, en primera línea de la batalla y que además no puedas tener a los tuyos cerca. • Hoy y siempre, todo mi apoyo va para vosotros! • Gracias a todo el personal sanitario, personal de supermercados, limpieza, transportes, televisión, prensa, seguridad del estado, etcétera. • Juntos somos más fuertes. #YOMEQUEDOENCASAYTÚERESUNHÉROE #COVID19 #coronavirus #España