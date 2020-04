La vida de Adara Molinero ha dado un giro en las últimas semanas que ni ella misma se esperaba: cuando salió de 'GH VIP 7' (con el maletín de ganadora, por cierto) y de 'El tiempo del descuento', tenía amigos en la tele, tenía el favor del público, tenía pareja, una madre presente que le servía de apoyo en todo momento... y eso lo ha ido perdiendo poco a poco. La hemos visto cambiar como del blanco al negro, y la última nos dejó patidifusos: ¿era posible que dejara a su madre colgada cuando más la necesitaba en 'Supervivientes'?

Adara Instagram

El presentador, Carlos Sobera, abroncó a Adara a través de la tele (ella no se encontraba en plató), porque podría haber hablado con Elena por teléfono tras unos días muy duros, y finalmente ella no hizo acto de presencia como sí lo hicieron los familiares de otros concursantes... pero todo tiene una explicación. Breve, pero la tiene.

Adara Instagram

Adara ha aprovechado su cuenta de Instagram para, en apenas 2 'stories', contar lo que ocurrió: "No ha pasado nada, simplemente un malentendido con el programa: primero que sí tenía que entrar, luego que no... pero vamos, que estoy bien, no ha pasado nada", confesaba sin querer "entrar en detalles". Parece entonces que todo está solucionado, pero lo cierto es que Elena sí que seguirá preguntándose en la isla por qué si hija no entró en directo para hablar con ella, y es que, tras unos días algo tensos para la mujer, lo habría agradecido, y mucho.