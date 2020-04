Tamara Gorro se inventa el challenge del momento en las redes sociales y transforma a su marido ¡en ella!

Tamara Gorro está viviendo la cuarentena de su vida, y es que a la ex viceversa no se le acaba el carrete de ideas para no aburrirse encerrada en casa. La influencer, que ya acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram, está súper al día de las tendencias en las redes sociales, y ya hasta le ha dado por crear sus propios 'challenge'. Se ha montado una fiesta en casa, se ha montado su propio 'insta-consultorio', le ha dado caña a TikTok (como tantos otros famosos), ha enseñado carne, se ha puesto melancólica... vamos, que ha pasado por todos los estados anímicos en este confinamiento, y ahora, para intentar arrancarle una sonrisa a sus seguidores, ¡se ha inventado este challenge!

La prueba consiste en coger a alguien que tengas a mano, grabar un vídeo lanzándoles el famoso hechizo de la Cenicienta ¡y transformarles en ti misma! Un reto que es mejor que veas con tus propios ojos y te eches unas risas, porque ella lo ha hecho ni más ni menos que con su marido, Ezequiel Garay...

Tamara ha pedido a sus seguidores y seguidoras que los reproduzcan en casa para hacer la gracia, y no hay más que pinchar en el hashtag '#lomismoqueyochallenge' para ver que algunos de sus seguidores ya se han animado con sus novios, hermanos, padres, abuelos ¡y hasta el perro! ¿Te animas? Todo sea por arrancar una sonrisa y ocupar la mente en estos tiempos tan aburridos metidos en casa...