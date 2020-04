La guerra de Instagram por ser los más seguidos es una que muy pocas personas pueden librar, pero en España, como en todos los países, tenemos ya medallas de oro, plata y bronce en cuanto a las más seguidas. Hasta hace no mucho, Úrsula Corberó era la reina indiscutible, y su papel como Tokio en 'La casa de papel' hizo que subiera aún más como la espuma por la internacionalización de la serie de Netflix. Sin embargo, la novia de Cristiano Ronaldo, con su estilo de vida 'over the top' y sus curvas adelantaron por la izquierda y a toda velocidad a la actriz... aunque ahora ambas se han quedado atrás.

Ahora es la actriz de 'Elite' Ester Expósito la que lleva corona, cetro y banda a sus 20 añitos: con sus más de 19 millones de seguidores (y subiendo), ha fulminado los 17'5 de Georgina y los poco más de 17 de Úrsula. ¿Y el secreto de su éxito? No cabe duda de que es su naturalidad, su belleza y su desparpajo, además de su sentido del humor. Además, su sentido de la moda ha hecho que millones de chicas jóvenes se sientan identificadas con ella y aspiren a ser como ella, y es que una fama saludable como la que lleva Ester es el mejor ejemplo.

'Élite', sin duda, ha sido una de las series revelación a nivel mundial en Netflix, y muchos de sus seguidores también son extranjeros, pero su capacidad camaleónica le han llevado a estar en las series del momento, como 'Veneno', de la mano de los Javis, donde da vida a una intrépida y joven periodista. Te lo contamos todo sobre ella en el vídeo más arriba. ¡Dale al play!