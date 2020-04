¿Por qué será que Cardi B y Offset son los 'más horribles de la semana'?

son los 'más horribles de la semana'? Descubre quiénes lideran nuestro particular ranking del 'horror'.

Una semana más nuestros famosos nos regalan multitud de instantáneas que no tienen desperdicio: un gesto, un 'outfit', una postura... Algunas son 'tan peculiares' que merecen liderar nuestro particular 'Horror de la semana', que tanto nos gusta mostraros. Sobre todo porque vosotros tenéis mucho que decir.

A ver si en esta ocasión compartís con nosotros nuestra decisión de convertir a Cardi B y a su pareja, Offset, en 'la pareja más horrible de la semana'. ¿Tenemos que explicarte las razones o saltan a la vista? Desde luego el matrimonio se rifa quién es más horrible: ella por su generoso escote o él por su desafortunado gesto.

Pero no son los únicos que nos regalan un momentazo. Si Cardi B y Offset se llevan la palma, y además la cantante es reincidente, la actriz Jennifer Garner no se queda atrás con su particular vestuario a lo cantante Lucrecia; y el matrimonio Chopa-Jonas, también se las trae. ¿Y que nos decís del rockero Iggy Pop? Echadle un vistazo y... ¡todos a votar por 'el más horrible'!

Jennifer Garner, la más extravagante



Gtres

¡Ya le pueden haber pagado bien el rodaje a Jennifer Garner, porque lo de pasearse por la calle con esas pintas no tiene precio!

Cardi B y Offset, 'las manos van al pan'

La cantante Cardi B y Offset forman una de esas parejas que pueden presumir de tener el sentido del glamour en... un sitio diferente al resto de la humanidad. Las alfombras rojas no son lugares para 'jugar a médicos'. Si lo que quería el rapero era comprobar los latidos del corazón de su mujer y luego ¿revisar si tiene caries?, que lo hubieran hecho en la consulta.

Priyanka Chorpa y Nick Jonas, 'te como todo'

Agencias

Todo el mundo decía que estos dos no podían durar porque Priyanka Chopra tiene diez años más que Nick Jonas. Sí, es verdad, ¡ella es una mujer tan seria y madura!

Iggy Pop, 'yo con estas pintas'

Agencias

A ver, Iggy Pop, cómo te decimos esto: cuando tu traje parece demasiado planchado, ¡ha llegado el momento de ponerse una camisa –y hasta unos guantes si nos apuras–, que el tiempo pasa para todos! Y otra cosa: no queda bien lo de llevar el tabaco en el bolsillo...