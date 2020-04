Alma Cortés: “La relación con mi padre ha sido nula”.

Casi un año y medio después de la muerte del artista Chiquetete, su hija Alma Cortés ha decidido romper su silencio para confesar cómo era la relación con su padre. La hija de Raquel Bollo ha aprovechado el capítulo semanal en 'Desde el Alma', su canal de Mtmad, para sincerarse y sin pelos en la lengua hablar sobre los rumores y especulaciones que se han publicado sobre este tema tan delicado. Con su pequeña Jimena al lado, a la que no se veía pero sí se escuchaba gorgojear, Alma Cortés ha despejado muchas de las dudas que circulaban sobre el trato que tenía con Chiquetete, algunas avivadas aún más después de que ella no acudiera al funeral del cantante como sí hizo su hermano Manuel Cortés.

Alma Cortés ha empezado por aclarar lo más primordial, cómo se llevaba con Chiquetete. Y ha sido de lo más clara y sincera: “La relación con mi padre, en mi caso, ha sido nula. ¿Por qué? No lo sé. Y me quedaré sin saberlo el resto de mi vida”.

La joven de 19 años tampoco tenía ningún problema a la hora de abordar el rumor sobre si se había peleado o no con la familia de su padre para reclamar la herencia. “¿Qué herencia? ¿A ustedes le han llamado para alguna herencia? A mí no. Ni quiero ni me interesa. No me he peleado con nadie, ni me ha llamado nadie, ni nada de nada”, declaraba Alma.

Pero al igual que la hija de Raquel Bollo desmentía algunas noticias publicadas, sí confirmaba otras. En este caso, Alma Cortés reconoce que sí ha solicitado la pensión de orfandad tras la muerte de Chiquetete en diciembre de 2018. “¿Reclamé la pensión de orfandad? Pues sí, porque me corresponde. Soy huérfana de padre. Creo que me corresponde. ¿Le hago daño a alguien? ¿Pagáis ustedes la orfandad? Me la da el Estado y es un Derecho que tenemos todos los ciudadanos que hemos quedado huérfanos”.

Y al abordar ese tema sí que es cierto que la tranquilidad de la joven se veía pelín desbaratada y se encendía dando explicaciones sobre cómo se ha ganado siempre su solvencia económica. “Yo he trabajado desde que he podido trabajar y no por necesidad. A mí nunca me ha faltado un plato en la mesa, ni el vaquero que he querido, ni el dinero para salir que he querido. Ha llegado una edad en la que yo he querido ser económicamente independiente. Éramos tres y yo no me sentía bien pidiéndole a mi madre dinero para salir o para comprarme ropa”, ha confesado.