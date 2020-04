I sabel Pantoja sorprende a Anabel Pantoja declarándole su amor y su admiración.

No es la primera vez que Isabel Pantoja apoya públicamente a su sobrina pero, en esta ocasión, lo ha hecho de un modo tan original, emotivo y digamos hasta pelín surrealista que ha dejado a Anabel con la boca abierta y las lágrimas asomando a los ojos. Además la sorpresa de la tonadillera a la colaboradora de 'Sálvame' tenía como testigo al nada más y nada menos que el millón de seguidores que la prima de Kiko Rivera tiene. Y es que, durante esta cuarentena, Anabel Pantoja se ha afianzado aún más como influencer y lo está petando en Instagram con sus directos, sus bailes, sus entrenamientos y esa naturalidad alejada de todo complejo de la que hace gala en redes sociales.

Precisamente, era en medio de uno directo en Instagram cuando Isabel Pantoja sorprendía a Anabel Pantoja llamándola desde un perfil desconocido. La artista pillaba totalmente desprevenida a su sobrina que, otros días, sí había contactado en sus directos con su prima Isa y con Irene Rosales. Según la cantante iba hablando, la cara de Anabel era todo un poema mezcla de nervios y emoción ante la declaración de amor pública que le estaba haciendo su tía Isabel.

Eso sí, la tonadillera derrochó piropos para la que considera casi como una hija pero no dejó ver en ningún momento su rostro ya que la cámara del móvil apuntaba al techo. ¿Falta de destreza con la tecnología o clara intención de que nadie viera su aspecto de cuarentena? “Quiero mandar un beso a todos tus fans y decirte que te quiero con locura”, empezó diciendo Isabel.

La artista reconoció la labor social de entretenimiento que está haciendo su sobrina durante esta cuarentena desde su nueva casa en Gran Canaria a la que se mudó hace poco con su 'Negro'. “Estoy muy orgullosa de ti, porque tú sabes, yo de esto no entiendo, pero sé que estás haciendo todo lo posible, y lo estás haciendo tan bonito, con tantas ganas, con tanta alegría... Le estás dando felicidad a muchísima gente y una de esas personas que te ve es tu tía, que soy yo. Y que te adoro, que te amo, que te extraño” se escuchó decir a la tonadillera.

La sorpresa de la cantante sirvió además para conocer cómo está llevando Isabel el encierro en Cantora. “Como estás en Canarias no te tengo cerquita, no tengo cerquita a Kiko, no tengo cerquita a mi Isa, estoy cuidando a la yaya… Entonces os extraño muchísimo”, confesó tan emocionada que no pudo reprimir las lágrimas.