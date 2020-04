Barranco y Avilés han protagonizado un fuerte enfrentamiento.

El ex tronista rompe definitivamente su amistad con el periodista.

Albert Barranco y José Antonio Avilés han sido inseparables desde que empezó 'Supervivientes 2020'. No obstante, parece que eso ha cambiado y mucho. Y es que en las últimas horas los concursantes han protagonizado un gran enfrentamiento. El periodista no ha dudado en asegurar que Barranco criticaba a sus compañeros detrás de cámaras. Unas afirmaciones que, como era de esperar, no han gustado nada al ex tronista de 'Mujeres y Hombre y Viceversa', que no ha dudado en responder duramente al colaborador de 'Viva la vida'.

Telecinco

"¡Eres un bocazas!", le dijo Albert a Avilés. "No me grites, que estoy harto de ti y de tus tonterías ya", respondió el periodista de 'Vida la vida'. "Conmigo te relajas y no te acerques más", añadió el cordobés. "No voy a entrar en tu juego", siguió José Antonio. "¡Pero qué juego, si estoy haciendo un concurso lineal y normal", aseguró Barranco, muy alterado, "Estoy harto de tus tonterías, ¡no me vaciles! Me está haciendo la vida imposible ese tío, eres un tarado de la cabeza", sentenció el ex tronista.

Telecinco

"Estoy muy orgulloso de los modales y de los principios que me han dado en mi familia y de la educación que me han dado mis padres. Jamás he manipulado a nadie ni nunca me he aprovechado ni de Avilés ni de Rocío", confesó el ex de Gloria Camila en la palapa. "Me ha humillado y me ha pisoteado", concluyó, dando por zanjada su amistad con el televisivo comunicador.