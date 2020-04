Gloria Camila vuelve ha desmentir su idilio con Barranco.

Barranco confirmó este romance antes de ir a 'Supervivientes 2020'.

Después de mucho tiempo de incógnitas, Gloria Camila ha explicado, por fin, qué tuvo con Albert Barranco, concursante de 'Supervivientes 2020'. Y es que Kiko Jiménez, ex de la hija de Ortega Cano, aseguró que la joven había estado con el ex tronista mientras mantenía aún una relación con él. Una afirmación que Gloria siempre ha desmentido y que ha podido aclarar más tranquilamente en el plató. A pesar de que Barranco confirmó este idilio, la diseñadora sigue negándolo categóricamente. Veremos que dice Albert cuando salga del reality...

Telecinco

"¿Estuviste con él mientras estabas con Kiko?", le preguntó Jorge Javier Vázquez, presentador de 'SV', a Gloria. "Es lo que se decía, pero del dicho al hecho hay un trecho. No era verdad. No estoy ya con este Kiko y no me importaría decirte que se los he puesto y bien puestos. Yo en su momento estaba enamorada", aseguró la hija de Rocío Jurado. "Pero Barranco dijo que sí…", insistió Jorge. "En un momento dijo que no. No voy a entrar en estos temas porque no me interesa ahora mismo", sentenció.

telecinco

Además, la joven aprovechó la ocasión para elogiar el concurso del ex tronista. "Avilés es un bocachancla y le gusta inventarse sus películas. Barranco, muy mi pesar, está siendo un chico sincero", afirmó. "Está siendo un concursante de 10. Desconfío más de Avilés que de Barranco. A Barranco no le veo otro interés que no sea apoyarla en el concurso. A Rocío siempre la está apoyando. Yo lo veo finalista", concluyó.