Adara revela los retoques estéticos que se ha hecho realmente: "Me dejaron una auténtica carnicería"

Todos sabemos a estas alturas que Adara es una persona transparente como pocas: todo lo cuenta caiga quien caiga y le moleste a quien le moleste, y cuando se trata de sus retoques estéticos, tampoco se corta un pelo. Hay famosas que prefieren ocultar lo que se hacen, en muchos casos aunque resulten evidentes los cambios, pero la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' ha decidido que ya es hora de abrir ese melón después de que centenares de sus fans se hayan interesado por ese tema... y la experiencia de Adara no ha sido la ideal: "Me hicieron una carnicería", ha llegado a decir en su canal de MTMad.

Mediaset

A sus 27 años, la joven ya lleva unos cuantos retoques a las espaldas, y el más evidente es el de su pecho: "A mí me gusta el pecho pequeño, tipo 85B o 85C, así que le pedí al cirujano que me pusiera poco… y, sinceramente, me las veo enormes. Tengo que confesar que muchas veces he pensado en quitarme porque me veo demasiadas y no me gusta. Y lo voy a hacer". Sin embargo, no volverá a aquella clínica ni loca: "No vayáis. Lo barato sale caro. Os lo digo por experiencia: yo en el pecho izquierdo tengo muy poquita sensibilidad, y la cicatriz me la dejaron fatal, como una auténtica carnicería. Me arrepentí muchísimo y ojalá pudiera volver atrás, pero ahora estoy deseando que vuelva mi madre porque estoy loca por operármelo".

Mediaset

Adara, además, ha pasado por las manos de un médico estético para hacerse algunas cosas en la cara, pero siempre muy sutiles, que es como le gustan a ella: "Me he puesto bótox en la frente, para frenar las arruguitas. Y también me puse ácido hialurónico en las ojeras para rellenarlas, y es que eso es increíble, porque es como si hubierais dormido tres meses seguidos".

¿Y qué no se haría? Los labios. Aunque muchos no se lo crean, no se ha hecho nada en ellos: son así por genética... y en este punto también ha aprovechado para mandarle un pullazo a su enemiga Violeta Mangriñán: "Lo que nunca me haría sería ponerme labios. Yo los tengo normales, pero cuando me los pinto, los resalto y parecen un poquito más grandes. ¿Por qué? Pues porque os puede llegar a pasar como a Violeta, que tanto pincharse y tanto agrandarse, al final la cara se os empieza a deformar un poco". ¡Menudo zasca! ¿Responderá la ex viceversa...?

Se ha dejado uno

A pesar de que los ha enumerado todos, a Adara parece habérsele olvidado un retoque bastante importante, y que tuvo parte de culpa en su distanciamiento de Hugo Sierra: su vaginoplastia, una operación dura peque creyó necesaria tras el parto.