De no haber triunfado en el mundo del flamenco, hoy María Toledo sería jueza. La artista, que se subió a un escenario por primera vez a los ocho años, estudió Derecho y lo compaginó con el Conservatorio, porque ella sabía que lo suyo era la música. Ahora tiene nuevo single, ‘Ayúdame a reír’. Estuvo nominada en los Grammy Latinos, pero se considera una mujer bastante normal. Casada con el torero Esaú Fernández, dice: “Nosotros no somos de ésos que tenemos finca, vivimos el confinamiento en nuestro piso de Madrid”.

‘Ayúdame a reír’, un buen título para estos tiempos…

Es una canción para animarnos en estos días tan difíciles. La energía positiva, si se contagia, ayuda a que afrontemos mejor lo que queda del duro confinamiento. Intento enviar un mensaje de aliento, para seguir soñando y valorando lo que tenemos.

¿Cómo lo estáis viviendo en vuestro piso de Madrid?

Intento tener la mente ocupada. En casa cocina Esaú, yo no tengo ni idea. El otro día hice mi primer revuelto de ajetes e intenté hacer unas albóndigas, pero me salieron fatal.

¿Quién manda en casa?

Pues la verdad es que yo (risas).

“Quiero ser madre, pero aún no lo estoy intentando. Mientras, canto el tema ‘Mamá”

¿Has cumplido todos tus sueños tanto profesionales como personales?

Me queda mucho por hacer. Tener la sensación de haber cumplido todos mis sueños me pondría triste.

¿Has recibido críticas del mundo del flamenco por usar el piano en tus temas?

El piano fue mi gran aliado. En la música parece que está todo hecho, pero aún tenemos que seguir investigando. Mezclar flamenco con piano ha sido mi salvación.

'Ayúdame a reír', su nuevo single: con este sencillo, la cantante trata de lanzar un mensaje positivo, ideal para estos tiempos.

¿Qué te motiva a la hora de componer?

Las historias que me llegan. Porque no todo lo que compongo son cosas mías. En estos momentos tengo mucho amor, pero eso no significa que los temas que componga vayan a ser peores que si estuviera viviendo un desamor.

¿Tu familia qué dijo al saber que ibas a cantar?

Siempre me ha apoyado y le estaré eternamente agradecida. La familia es mi pilar.

Defínete.

Soy constante, firme y leal.

De no ser cantante…

Igual sería jueza.

¿Dices que no has tenido suerte en el amor?

Porque para mí la suerte es que llegue a tu vida un Esaú. Yo estaba en mi música y no he tenido tiempo para el amor. Cuando vi a mi marido, sabía que era él y me entregué a él.

¿Es verdad que cuando te conoció dijo: “Yo te voy a vestir de blanco”?

No fue exactamente así, pero me lo dijo más adelante.

¿Quieres ser madre?

Sí, mucho, pero es cierto que aún no lo estoy intentando. De momento, canto el tema ‘Mamá’. Fíjate si tengo ganas que, sin tener un hijo, me lo imagino y le hago una canción.

“Soy muy fan de Rocío Jurado, hasta me regaló una peineta”

¿Te gustaría que siguiera vuestros pasos?

Que haga lo que le haga feliz, pero que sea buena persona y, por supuesto, libre y feliz.

¿Ves a Esaú en la plaza?

Me encantan los toros, pero no voy, lo paso muy mal.

Rocío Jurado decía que se metía en la ducha cuando Ortega Cano toreaba… Por cierto, ¿Jurado o Pantoja?

Me gustan las dos, pero soy muy fan de Rocío, hasta me regaló una peineta.