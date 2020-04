La ganadora de 'GH 16' saca las uñas para defender a su chico.

Sofía cree que Gloria Camila ataca a Kiko por despecho.

La ganadora de 'Supervivientes' cree que su novio callará bocas este sábado cuando de someta al 'Polideluxe'.

A Sofía Suescun se le “cae la baba” viendo a su chico, Kiko Jiménez, aunque sea defendiéndose de los ataques de su ex, Gloria Camila, que le llamó entre otros “sinvergüenza” y “aprovechado” entre otras cosas. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano explotó este jueves en la gala de 'Supervivientes' contra su expareja. La joven lo hacía después de que su padre entrase en directo a 'Sálvame' y cargase contra el extronista. Gloria Camila, muy enfadada, dejaba al plató en silencio diciendo atacando duramente a Kiko Jiménez. "Eres un sinvergüenza, un aprovechado, un mentiroso y un desagradecido.", explotaba diciendo la joven.

“Al pobre le pegan tiros por todos lados y no es justo”, se ha quejado Sofía que ve más “despecho” que otra cosa en Gloria Camila: “Me pareció todo muy cutre, mentira tras mentira, no sé si es una mentirosa compulsiva”. Por eso, está deseando de que Kiko se someta al 'PoliDeluxe para demostrar su verdad'. Pero todo tiene un lado malo y es que también hay preguntas sobre Kiko y la madre de Sofía, Maite: “Es un tema que me duele porque la quiero mucho y cuando siento que algo puede perjudicarle…”.

Sofía Suescun está deseando que Kiko se someta al 'PoliDeluxe' https://t.co/nc0rFcwcO6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 17, 2020

Y no, solo eso, Sofía Suescun se enfrentó también a Antonio David. Pues entraron en debate sobre el papel que desarrollan los tres en 'MYHV'.“A ti te largaron de ‘Mujeres y hombres’, te piraste y Kiko te quitó el puesto, entiendo tu resentimiento”, le decía ella pero el aludido no iba a quedarse callado: “Tu novio duró dos días y lo tuvieron que echar porque venía por la mañana de muy malas maneras porque enganchaba los bolos y no venía despejado”.

Esta insinuación molestaba mucho a Sofía que le pedía que no tirara la piedra y escondiera la mano: “Iba con sueño y no estaba a la altura ¿Quieres más anotaciones?” A Sofía no le bastaba y, tras un corte publicitario, anunciaba que tomaría medidas contra Antonio David si no rectificaba.

Antonio David Flores, a Sofía Suescun: “A tu novio le tuvieron que echar de #MyHyV porque no venía en condiciones a trabajar” https://t.co/dnqEemtuuZ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 17, 2020

Kiko Jiménez se defiende

Antes de conocer los resultados del PoliDeluxe, Kiko Jiménez le ha dicho un par de cositas a su exnovia: “Se estudia un papel en su casa porque no tiene argumentos, dice cuatro palabras y encima se traba, hay que ser más natural, más normal y espontánea”.