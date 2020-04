Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Susana Molina se ha convertido, de nuevo, en protagonista de la crónica social.

Ha confesado en qué gastó el famoso maletín de 'Gran Hermano', ha hablado de chicos, su físico e incluso de Gonzalo.

Susana asegura que le afectan las críticas en las redes sociales: "Hay algunos que saben darte donde duele".

Tal y como hizo Estela Grande en su canal, ahora es Susana Molina quien se ha enfrentado a las preguntas más comprometidas de sus seguidores a través de 'Contigo sí', en Mtmad. La joven está pasando el confinamiento con su hermano y ha aprovechado para matar el aburrimiento contestando a las preguntas de sus 'fans', hablar sobre su físico, operaciones estéticas, su paso por 'Gran Hermano', su ex Gonzalo, la boda de Anabel y hasta de otros chicos, como de Noel Bayarri. La ganadora de 'GH 14' ha desvelado que el maletín se lo gastó en vivir en Madrid tras el concurso y en un coche: "Cuando salí de Gran Hermano nos vinimos a Madrid y ese año tiré de los ahorros que tenía", asegura.

Se ha planteado si es "buena persona", algo que cree que sí pero "estoy decepcionada con el mundo y conmigo también, nos consideramos buenas personas pero en el fondo no lo somos porque podríamos sacrificar más lo que tenemos y no lo hacemos".

No ha dudado en hablar de chicos, en concreto de Noel, con quien confesaba no saldría: "Noel me parece guapísimo, me río muchísimo con él, me parece lo más pero simplemente es una cuestión de personalidad y carácter y no lo veo como para una relación", ha aclarado. Y si hay un chico por el que sus seguidores quieran saber, ese es Gonzalo: "Iba a quitar todas las preguntas de Gonzalo, la verdad, pero he de decir que sí le quiero, es evidente, pero no como pareja", ha respondido cuando le preguntan si le sigue queriendo.



Sobre su operación de pecho, asegura que va "super bien aunque todavía tienen que bajar un poco de talla". Ha desvelado que mide 1,75 y pesa en torno a los 58 kilos, una pregunta que le hacen constantemente sus seguidores.

Sobre la boda de Anabel Pantoja, que ha tenido que ser aplazada, asegura que quiere ir sola para disfrutar con sus amigas (aunque ha aclarado que no tiene pareja, pero los rumores de su relación con Cepeda siguen vivos).