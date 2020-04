Toñi y Nagore son compañeras de trabajo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y se han convertido en grandes amigas fuera de la pantalla.

Toñi Moreno está pasando el confinamiento sola con su hija recién nacida, Lola, y no está siendo nada fácil.

Nagore no ha dudado en darle algunos consejos a su amiga para hacer la cuarentena más llevadera.

La presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha confesado en varias ocasiones que su confinamiento no está siendo nada fácil. A Toñi Moreno estar encerrada en casa le está costando mucho, sobre todo ahora que es mamá primeriza y se está enfrentando a ello completamente sola... Es por eso que no duda en sacar algunos ratitos en su día para despejarse y contactar con amigos que le hagan la cuarentena algo más fácil. Así lo ha hecho con Nagore Robles, su compañera de trabajo y amiga fuera de la pantalla. Ambas han compartido un ratito por vídeollamada y han hablado de cómo están pasando estos días, de cómo ven el futuro y se han hecho algunas confesiones íntimas, algo que han querido compartir con sus seguidores de Mtmad.

“Nagore, tú eres es muy responsable. Cuando empezó todo y no éramos tan conscientes de la gravedad, nos decías que nos laváramos las manos. Mi vida confinada con un bebé y sola no se la deseo a nadie. Estoy como loca por volver a ‘MYHYV’ para reírnos tanto como nos reímos cada día. Me lo paso muy bien contigo trabajando y ojalá que este verano los paparazzi nos pillen en la playa. Te quiero mucho”, desvelaba Toñi a su amiga.

Nagore ha querido darle algunos consejos para que no se venga abajo y coma de manera saludable: "Una copita de vino o una cerveza en un momento dado no pasa nada. Nosotros tenemos 21 ingestas a la semana. Si de una (desayuno, comida y cena) te das un capricho, no pasa nada... Pero si te metes 11 caprichos entonces la cosa cambia".

Pese a todo, la presentadora asegura que “estoy animada, con fuerza y la niña está sana. Yo me estoy tomando en serio lo de la alimentación, hago deporte todos los días, me encuentro mucho mejor. Están siendo unas semana duras, hay un desconocimiento total acerca del virus. En los momentos de bajón pienso que daría lo que fuera por coger a Lola y marcharme a Sanlúcar de Barrameda”.