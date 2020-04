La madre de su ex, Kiko Jiménez, ha sido la encargada de hacer saltar la noticia.



Ya esta semana había rumores de que la relación entre Gloria Camila y David había llegado a su fin.

La ruptura entre Gloria Camila y David es un hecho. Si hace unos días era cuestión de rumores y habladurías, ahora se ha hecho evidente, ¿la prueba? Sus redes sociales. No hay prueba mayor a día de hoy que echar un vistazo a los perfiles sociales de la pareja, y en la de ellos no hay ni rastro del otro: No queda ni una fotografía juntos ni se siguen en Instagram. Blanco y en botella... Sin embargo, pese a las evidencias, 'Socialité' ha hablado con la hija de José Ortega Cano y lo ha negado todo, además, se ríe cuando le preguntan si es cierto que ha roto con David. Entonces... ¿por qué no queda rastro de su relación en la red? ¿Intentan despistarnos?

Carmen, la madre del ex de Gloria, Kiko Jiménez, asegura que han roto y ha aprovechado para lanzarle una pullita a la joven: "Ese era un novio de postureo, de reventamiento, ojalá encuentre al hombre de su vida, pero eso era reventamiento".

"No va a superar nunca la ruptura con mi hijo", asegura la madre de Kiko, "a mi hijo siempre lo apartaban de las fotos, he sentido en mis carnes los desplantes", desvela sobre la relación de su hijo con Gloria, y además cree que "con Ana María hacen lo mismo".

Una noticia que ha llegado como una auténtica sorpresa, ya que Gloria lanzaba cariñosos mensajes a su chico: "Apenas recuerdo mis naufragios" o "Y de repente llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo, y te hace vivir. Y que suerte", le escribía en las redes.