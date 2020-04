'One World: Together At Home': Lady Gaga organiza un macroconcierto online

El macroconcierto forma parte de las iniciativas para luchar contra la crisis sanitaria del coronavirus.

Lo recaudado irá destinado a la lucha contra el COVD-19.

'One World: Together at Ho me', impulsado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud, supondrá más de ocho horas de música retransmitida en todo el mundo y con un cartel de infarto. Será un evento dividido en dos partes: Primero arrancará un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán desde casa y podrá seguirse en la mayoría de plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube. La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche. En España lo retransmitirá TVE, aunque también podrá seguirse por internet. Cadenas europeas, como la BBC, que han confirmado que lo darán durante la mañana del domingo.

Contará con artistas de la talla de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba , J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, The Rolling Dtones, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.



“Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo”, han afirmado desde la organización del evento, que tendrá como maestros de ceremonias Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Por el momento, los organizadores aseguran que ya han reunido 35 millones de dólares (unos 32 millones de euros).