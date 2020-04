Kiko Jiménez se ha sometido al polígrafo en 'Sábado Deluxe' para responder a las preguntas más comprometidas sobre su relación con Gloria Camila, la familia Jurado-Ortega Cano y su actual relación con Sofía Suescun y su familia.

El colaborador asegura que no necesita a la familia Jurado-Ortega Cano para salir en televisión.

Gloria Camila respondió a sus declaraciones en pleno directo.

Kiko se ha ganado una nueva enemiga tras su entrevista: Su suegra, Maite Galdeano.

El asesor del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sometido este fin de semana al polígrafo de 'Sábado Deluxe' y no ha dejado títere con cabeza: Ha avivado aún más las llamas de su guerra con la familia Ortega Cano y ha hecho nuevos enemigos, como su propia suegra Maite Galdeano. Aunque Kiko Jiménez asegura por activa y por pasiva que ni necesita ni ha necesitado nunca hablar de la familia de Gloria para salir en televisión, algunos colaboradores de Telecinco le han recordado que entró en ‘Supervivientes 2017’ junto a Gloria Camila por ser su novio, pero lo ha negado en todo momento, asegurando que él fue el primero en negociar su participación en el concurso.

En ese momento, Rafa Mora ha recibido en directo un mensaje de Gloria Camila desmintiendo a su ex: “Dice que eres un mentiroso y que no te llamaron a ti, que la llamaron a ella y te metió porque no quería ir sola”.

Kiko Jiménez ha respondido con total naturalidad a las preguntas sobre sexo y no ha tenido tapujos a la hora de reconocer que lo suyo con Sofía en la cama es muy satisfactorio, sin embargo asegura que tuvo problemas con Gloria Camila por proponerle realizar determinadas prácticas sexuales. Ha explicado que su madre aconsejaba a Gloria sobre cómo disfrutar en la cama pero que ella no estaba por la labor. “Por ejemplo con lo de meterme el dedo. Yo no podía relajarme y sin embargo con Sofía funciona de maravilla”.

Además, confiesa que está abierto a hacer un trío con otra mujer y Sofía Suescun: "Con otro hombre no me atrevo pero a lo mejor en una noche de lujuria...".

De quien no ha hablado tan bien es de la madre de Sofía, su suegra Maite Galdeano. “Hay algunas situaciones que Maite me hace mucha gracia pero hay una fina línea entre hacer gracia y dejar de hacerla”, ha explicado confesando que no le gusta que su suegra se ponga demasiado “vulgar” algunas veces. La aludida ha escrito inmediatamente al programa y muy cabreada: “Dile a este despendolado que ya no va a haber boda y que se terminó”.

"Voy a interferir un poco para que Sofía no se lance tan ponto a casarse. Voy a frenarla porque si siente vergüenza ajena no vamos a estar nunca bien", ha declarado Maite, dejando claro a Kiko que ella tiene mucha influencia sobre Sofía y que de ella dependerá si finalmente hay boda o no.

El hermano de Sofía, Cristian Suescun, también ha mandado un mensaje: “Mi madre no te soporta, no te puede ni ver y yo me lo estoy pensando”.

También ha sacado otro tema escabroso, el de Ana María Aldón y Gloria Camila. Kiko siempre ha mantenido que la relación de Gloria y Ana María no era tan buena como querían hacer ver. “¿Te dijo Gloria Camila que Ana María era una interesada y que se acercó a su padre porque era famoso?”, ha sido la pregunta a la que Kiko ha respondido que sí y el polígrafo le ha dado la razón. Además, asegura que Gloria Camila se fue a vivir con él porque no soportaba estar en la misma casa que Ana María.