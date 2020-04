Estela desvela lo que no puede perdonar a Diego Matamoros.

La pareja se podría dar una oportunidad tras el confinamiento.

El confinamiento por el estado de alarma a causa del coronavirus ha puesto a prueba a muchas parejas, ya que a muchas de ellas no están pudiendo pasar estos días juntos. Otras, como las que Diego Matamoros y Estela Grande están demostrando que a pesar de haberse separado, entre los dos sigue habiendo mucho cariño. La pareja se separó unas semanas antes de que comenzara la cuarentena y, lejos de enfriar su relación, lo que se ha puesto de manifiesto es que ambos se echan de menos, especialmente Diego a la modelo.



La situación de Diego está siendo excepcional, pues es uno de los ciudadanos contagiados por el COVID 19. Aunque en el último test que le han realizado ha dado negativo, aún le quedan otros 15 días de cuarentena. Una situación que el joven ha contado con todos los detalles en su canal de MTMAD, donde también ha reconocido que echa mucho de menos a la que fuera su esposa. Diego Matamoros ha explicado que ha sido muy duro vivir el contagio en soledad y sobre todo, lejos de Estela Grande. “Sigo queriendo mucho a Estela, ella es el amor de mi vida”, confesaba el hermano de Laura Matamoros.

“Ahora ya está bien, le han repetido el test y ha dado negativo”, explicaba Estela desde plató de 'Viva la vida', pues la joven se ha convertido en una de las nuevas colaboradores del espacio presentado por Emma García.

La modelo ha revelado en qué punto se encuentra su relación y aunque, de momento no se han dado una segunda oportunidad, sigue habiendo mucha conexión entre ambos. Sin embargo, ahora es ella la que está más reacia a volver con el joven, pues hay algo que no puede perdonar a Diego y eso no es otra cosa, que su última intervención en televisión. A Estela le sigue doliendo mucho todo lo que dijo Diego Matamoros en su última entrevista en 'Sábado Deluxe'.