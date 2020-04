Leticia Sabater deja a todos boquiabiertos con sus confesiones más 'hot'

Leticia Sabater ha concedido en 'Sábado Deluxe' su entrevista más subida de tono.

Ha destapado su tonteo con Alonso Caparrós.

Presenta 'Lety la horrible y el internado diabólico', su nuevo proyecto: Un libro.

Leticia Sabater asegura que tiene a los veinteañeros "enamorados", y eso que había visitado 'Sábado Deluxe' para hablar del éxito de su libro ‘Lety la horrible y el internado diabólico’ y de la venta de su casa. Pero ya sabemos cómo son estas entrevistas del 'Deluxe', que pueden terminar hablando de política, de sexo... ¡De lo que sea! Y como no podía ser de otra forma con Leticia, han hablado de sexo, mucho sexo, y sin tapujos. Agarraos que vienen curvas.

La polifacética Leticia ha destapado un tonteo que hubo en el pasado con uno de los colaboradores del programa... ¡Alonso Caparrós! Ambos han contado cómo sucedió, y es que al parecer vivían en la misma urbanización. Aunque no llegó a haber beso entre ellos, él confiesa que ella era la fantasía de todos sus amigos (y también de él): "Es que ella era muy guapa". Unas palabras que encendían a la actriz: "¿Cómo que era, ya no?". Y él, ni corto ni perezoso, le preguntaba: "¿En qué momento te convertiste en un zombie de The Walking Dead?", aunque quiso dejar claro que no se refería a su físico...

telecinco

Entonces Leticia quiso dejar claro que tiene a todos los veinteañeros enamorados, que le escriben a través de las redes y que con esto del confinamiento, “todos estamos muy calientes”. Se incluye a sí misma, claro, y es que ha confesado que se da auto placer constantemente, a veces incluso viendo porno gay durante los intermedios de las películas que ve en la tele.