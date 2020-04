Diego ha confesado que sigue queriendo a su mujer, pero que no cree que lo suyo tenga solución.

El joven cree que Estela ya no sigue enamorada de él.

El hijo de Kiko Matamoros ha hablado del supuesto tonteo de Estela con Marco Ferri.

Diego Matamoros ha superado el coronavirus después de tres semanas muy complicadas, tal y como el mismo ha confesado a María Patiño. El joven lo ha pasado my mal con su contagio y aunque ya ha dado negativo en la última prueba que se ha hecho del COVI 19, explica que aún sigue sin recuperar el olfato ni el gusto. A pesar de que su hermana Laura ha estado muy pendiente de él, vivir el confinamiento en soledad se le ha hecho duro por la reciente separación con su mujer, Estela Grande.

“En la soledad, a todo le das muchas vueltas. Echas en falta el cariño de la persona a la que amas”, ha comentado. A María Patiño no se le ha escapado este detalle, pues Diego habla de sus sentimientos hacia Estela en presente. Por tanto, Diego ha reconocido que aún está enamorado de su ex.

“Yo acabo la relación enamorado de Estela, aunque lo acabó ella. He intentado recomponer esto, hemos conversado y parecía que la cosa iba para adelante, pero no. No puedo hacer nada, si la otra persona no quiere avanzar, lo respeto. Le deseo lo mejor, ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, ya que no puede ser conmigo”, han sido sus palabras.

Diego también ha podido ver la intervención de ayer de Estela, en la que la joven afirmaba que había algo que no podía perdonar a su todavía marido. “Me gustaría que ella estuviera enamorada de mí, pero creo que no”. “He querido perdonar lo que he vivido, espero que ella lo valore, pero si ella es incapaz de perdonar, no puedo volver al pasado”, ha sido su reflexión final, que ha sido con la voz rota.

"No puedo volver al pasado, he pedido perdón, espero que pueda perdonarlo. Pero creo que a partir de ahora, lo mejor será que cada uno acabe con esto y sea feliz sino se puede avanzar", ha confesado Diego que explica también que no le da importancia al supuesto tonteo que ha habido entre Estela y Marco Ferri.