Sofía Suescun defiende a Kiko Jiménez.

Sin embargo, a Cristian no le han gustado nada las palabras que Jiménez dijo sobre su madre.

El polígrafo que Kiko Jiménez hizo hace unos días en 'Sábado Deluxe' ha levantado mucha polémica. Y es que el ex concursante de 'Gran Hermano VIP' no dudó en hablar de su actual relación con Sofía Suescun y en criticar a Maite Gladeano, su suegra. Unas palabras que no han gustado nada a la madre de la ganadora de 'SV'. Sofía Suescun y Cristian Suescun, que han acudido a 'Conexión Honduras', no han dudado en dar su opinión respecto a las respuestas que dio Jiménez en el programa de Jorge Javier Vázquez.

"Mi madre se enfadó muchísimo, era una pregunta bastante incómoda, aunque hay que entender que quien no está acostumbrado a estar con mi madre, que no tiene vergüenza ninguna, pues no sepa cómo tomárselo las cosas que hace. Por lo menos Kiko es sincero", defendió Suescun a su pareja. "Sabe llevar muy bien a mi madre y sabe cómo ganársela, aunque de momento no han hablado", añadió.

No obstante, la opinión de Cristian Suescun, hermano de la ganadora de 'GH 16', no ha sido la misma. "No me gusta que entre en cosas que no debe entrar y me gustaría que sea un poco mas respetuoso con mi madre. No me gustó que dijera lo de la "anchoa", tríos o que mi madre le avergüenza, pero se lo perdono porque mi hermana le quiere mucho", aseguró.