Las concursantes han arreglado sus problemas.

Rocío Flores le ha tendido de nuevo la mano a la diseñadora.

La relación de Ana María Aldón y Rocío Flores ha tenido continuos altibajos. A pesar de que las concursantes de 'SV 2020' empezaron el programa juntas, poco a poco su unión se fue desgastando por la convivencia en los Cayos Cochinos. No obstante, parece que finalmente su relación ya está de nuevo encaminada. Las participantes han vuelto ha convivir en la misma playa y han podido aclarar sus diferencias tranquilamente. Parece que la separación de Ana María Aldón de su compañera Yiya, íntima enemiga de Rocío, ha propiciado la conversación que tanto necesitaban.

Telecinco

"Esto nos lo ha mandado Rocío. Estoy que no te lo puedes imaginar. Estoy feliz", dijo Ana María. "Deseaba volver a coincidir con Rocío y también seguir con Ivana", añadió la diseñadora de moda. "Y yo también", respondió la hija de Antonio David Flores.

Telecinco

"Me he vuelto loca cuando me tocó venir aquí, con Rocío, no sabes las ganas que tenía, la espinita que tenía clavada. Y mi marido que quería verme con Rocío, yo sé que esta familia tiene una mano muy grande que la protege", continuó la mujer de Ortega Cano. "Me alegra que Ana María haya entrado con esa fuerza y esa alegría y que vuelvan a retomar esa relación y esas conversaciones, y se puedan unificar las dos", concluyó Rocío, muy contenta por arreglar sus problemas con Aldón.